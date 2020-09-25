Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна увидела для себя угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», опубликованной на YouTube.

С чего всё началось Укрепление сотрудничества Белоруссии с Россией несет серьезные риски для Украины, заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» глава МИД страны Дмитрий Кулеба. РБК 20:43