Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна увидела для себя угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», опубликованной на YouTube.В источнике
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