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Lenta.ru
Lenta.ru

Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна увидела для себя угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», опубликованной на YouTube.В источнике
С чего всё началось
Укрепление сотрудничества Белоруссии с Россией несет серьезные риски для Украины, заявил
 в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
РБК20:43
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РИА Новости

Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России

РИА Новости22:53
Вести.Ru

МИД Украины: укрепление сотрудничества РФ и Белоруссии представляет угрозу для Киева

Вести.Ru22:12
Lenta.ru

Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России

Lenta.ru19:38
РБК

Киев увидел «зашкаливающие риски» в сотрудничестве Москвы и Минска

РБК20:43
Коммерсантъ

МИД Украины заявил о рисках из-за сотрудничества России и Белоруссии

Коммерсантъ19:20
Московский Комсомолец

Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии с Россией

Московский Комсомолец18:28
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Киев видит для себя угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии с Россией

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Пластический хирург назвал главную ошибку Алентовой

Звезда фильма «Москва слезам не верит» исполнила одну из главных ролей в премьерной постановке МХАТа «Ложные признания» и сыграла богиню Иштар в экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V». Однако «омолодившаяся» Алентова поступила достаточно опрометчиво, доверившись лишь пластике, отмечает Вдовин.
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Ведомостивчера в 14:45
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Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

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Известия02:26
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Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33