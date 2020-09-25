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Lenta.ru
Lenta.ru

Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна увидела для себя угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», опубликованной на YouTube.В источнике
С чего всё началось
Укрепление сотрудничества Белоруссии с Россией несет серьезные риски для Украины, заявил
 в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
РБК20:43
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Lenta.ru

Украина встала на сторону белорусского народа против Лукашенко

Lenta.ru04:50
РИА Новости

Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России

РИА Новости22:53
РБК

Киев увидел «зашкаливающие риски» в сотрудничестве Москвы и Минска

РБК20:43
Вести.Ru

МИД Украины: укрепление сотрудничества РФ и Белоруссии представляет угрозу для Киева

Вести.Ru22:12
Коммерсантъ

МИД Украины заявил о рисках из-за сотрудничества России и Белоруссии

Коммерсантъ19:20
Московский Комсомолец

Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии с Россией

Московский Комсомолец18:28
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Киев видит для себя угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии с Россией

ТАСС18:11

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров
РИА Новостивчера в 12:17
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Natus Vincere обыграла Nigma на OGA Dota PIT Season 3

Natus Vincere выиграла европейский коллектив Nigma в открывающем матче OGA Dota PIT Season 3. «Рождённые Побеждать» одолели своих соперников со счётом 2:0, потратив чуть больше 60 минут на две карты.
Natus Vincere обыграла Nigma на OGA Dota PIT Season 3
Нева Спорт23 сентября в 09:11

МИД Франции начал расследование утечки переговоров Макрона и Путина

Сегодня стало известно, что представитель МИД Франции сообщил информацию о том, что начато внутреннее расследование по поводу инцидента с публикацией переговоров между президентами Путиным и Макроном, в частности и о деле оппозиционера Алексея Навального.
KDPConsulting.ruвчера в 03:18
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Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
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