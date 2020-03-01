Политика

РБКРБКУкраинцам ужесточили правила поездок в Россию

С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
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Об этом напоминает
 сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ) на официальном сайте ведомства.
News.ruвчера в 12:31

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Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

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Интерфаксвчера в 11:58
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
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В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

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В Ирландии и Люксембурге выявили первые случаи заражения коронавирусом

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Борис Джонсон женится и в очередной раз станет отцом

У Бориса Джонсона, которому 55 лет, есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер.
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МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
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Сергей Лазарев прокомментировал свой конфликт с Симоном Осиашвили

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Авиасообщение между Россией и Республикой Корея будет сокращено из-за угрозы распространения нового коронавируса: перевозку пассажиров будут выполнять только российская компания «Аэрофлот» и южнокорейский перевозчик Korean Air, сообщала ранее пресс-служба министерства транспорта России.
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Профилактическое самолечение антивирусными препаратами не гарантирует, что человек не заразится коронавирусом COVID-19, заявила РИА Новости в Бангкоке таиландский врач-инфекционист Ванпхен Сутсамай, принявшая участие в международной конференции по проблемам резистентности инфекционных заболеваний к антибиотикам и антивирусным препаратам, которая прошла на этой неделе в столице Таиланда.
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В парламент Франции внесли вопрос о вотуме недоверия правительству

Французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Непокоренная Франция» внесли в парламент страны вопрос о вотуме недоверия правительству.
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Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

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Более 40 тысяч человек посетили парк «Остров мечты» в день открытия

Парк развлечений "Остров мечты" в день открытия посетили более 40 тысяч человек, рассказал председатель совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.
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«Тампа-Бэй» обыграла «Калгари». Кучеров и Сергачев отдали по два паса

Защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров имеют прямое отношение к двум первым шайбам "молний".
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Запатентован испробованный в 2018 году способ заклейки дыры в «Союзе»

Производитель российских космических кораблей "Союз" Ракетно-космическая корпорация "Энергия", в корабле которой в 2018 году была обнаружена просверленная "дырка", запатентовал способ заклейки таких отверстий с помощью салфетки и клея, патент и его описание опубликованы Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
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Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
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Политика

Центристская партия вышла в лидеры на выборах в Словакии

Центристская партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) по итогам подсчета 18,15% голосов избирателей на парламентских выборах в Словакии вышла в лидеры.
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Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
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Авианосец США вошёл в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower через Гибралтарский пролив вошла в Средиземное море.
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Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за беспорядков на трибуне

Футбольный матч 24-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" – "Бавария" был прерван из-за беспорядков, возникших на трибуне болельщиков мюнхенского клуба, сообщается в официальном Twitter "Баварии".
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Армия и оружие

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости решении ЦИК турецкой партии Vatan ("Родина").
РИА Новости 18:06
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