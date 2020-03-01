Политика
РБКУкраинцам ужесточили правила поездок в Россию
С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
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Об этом напоминает сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ) на официальном сайте ведомства.News.ruвчера в 12:31
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