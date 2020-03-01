Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту. Об этом напомнили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Экономика Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ «Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.

Шоу-бизнес Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.

Экономика Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.

Происшествия МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.

Политика Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.

Происшествия В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.

Авто В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более 3 млн руб. увеличивается на 10%, для автомобилей дороже 5 млн руб. — вдвое, а для автомобилей дороже 10 млн руб. — втрое.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Политика Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина.