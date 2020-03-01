Политика
РИА НовостиУкраина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту. Об этом напомнили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).
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Армия и оружие
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