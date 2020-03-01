Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту. Об этом напомнили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).
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На Украине вступил запрет на выезд в Россию по внутренним паспортам

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Киев запретил гражданам Украины въезд в Россию без загранпаспартов

REGNUM00:21

Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Известиявчера в 17:33

Вступили в силу новые правила выезда украинцев в Россию

News.ruвчера в 22:45

Украинцам ужесточили правила поездок в Россию

РБКвчера в 19:09

Украинцам ужесточили въезд в Россию

Lenta.ruвчера в 22:35

Украина ужесточила правила поездок в Россию

Телеканал 360°вчера в 16:36
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Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Ведомости вчера в 05:56
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Общество

В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 18:24
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

Газета.Ru вчера в 16:12
Экономика

Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
REGNUM 28 февраля в 21:49
Хоккей

«Тампа» Кучерова обыграла «Калгари» в матче НХЛ

Газета.Ru вчера в 21:48
Политика

Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.
Известия вчера в 15:08
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе

Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 28 февраля в 22:40
Шоу-бизнес

Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Газета Кемерова 28 февраля в 23:50
Футбол

«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 14:46
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК 28 февраля в 03:59
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском вчера в 07:30
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Шоу-бизнес

Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма

Вечерняя Москва вчера в 14:33
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал не выезжать за границу из-за коронавируса

Россиянам на время эпидемии вируса COVID-2019 стоит как можно реже выезжать за границу - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 04:38
Происшествия

В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция

Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
ТАСС вчера в 18:45
Футбол

«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»

В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" сыграла вничью с "Гранадой".
Газета.Ru вчера в 17:48
Авто

В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda

В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более 3 млн руб. увеличивается на 10%, для автомобилей дороже 5 млн руб. — вдвое, а для автомобилей дороже 10 млн руб. — втрое.
РБК 28 февраля в 09:53
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Общество

В Ватикане ответили на слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского

Газета.Ru вчера в 16:24
Общество

В штате Вашингтон из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

В американском штате Вашингтон из-за угрозы распространения нового коронавируса ввели режим чрезвычайного положения, сообщил губернатор Джей Инсли.
РБК вчера в 21:43
Политика

Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 19:44
Армия и оружие

Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео

Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Lenta.ru вчера в 07:15
Музыка

Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

РИА Новости вчера в 18:35
Армия и оружие

Илон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника.
Газета.Ru вчера в 00:13
Биатлон

Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.
RT на русском вчера в 12:24
Авто

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
TatCenter 27 февраля в 07:46
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 28 февраля в 11:12
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина не живет с молодым мужем

Бабкина признается, что с мужем видится нечасто. В своей роскошной квартире в центре Москвы она живет одна.
Экспресс газета 01:25
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