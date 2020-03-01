Политика
РИА НовостиУкраина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Новые правила въезда были определены постановлением украинского правительства от 18 декабря 2019 года. Украинцы, покинувшие страну до 1 марта по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться из России на родину по тем документам, по которым из нее выехали.
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Происшествия
Пострадавший рассказал об обстоятельствах происшествия в бане в Москве
Здоровье
Коронавирус — «фейк всемирного масштаба»: ситуация полностью выдуманная?
Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор, академик РАМН Павел Воробьёв уверен, что никакой эпидемии коронавируса нет даже близко, и речь идет всего лишь о «локальной вспышке не изученной ранее болезни».
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Космос
Ученые обнаружили в небе Марса странное свечение
Американские ученые, информировавшие недавно о сейсмической активности на Красной планете, рассказали о появлении странного свечения в небе над ней.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Хоккей
«Даллас» проиграл «Сент-Луису», Гурьянов забросил 20-ю шайбу в НХЛ
В составе "Далласа" отличились Тайлер Сегин (9-я минута), российский форвард Денис Гурьянов (36), для которого этот гол стал 20-м в сезоне, и Йон Клингберг (60).
Политика
Турецкая оппозиция назвала войну с Сирией капканом для страны
Ловушкой для Анкары и президента Реджепа Тайипа Эрдогана назвали начало войны Турции с Сирией в турецкой оппозиционной партии Vatan («Родина»), говорится в решении ЦИК партии.
Происшествия
В Челябинской области школьник умер во время урока
"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
Политика
Турция пропустила в Евросоюз более 47 тыс. беженцев
Более 47 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Евросоюза после того, как страна открыла ее для сирийских беженцев.
Общество
American Airlines приостановила полеты в Милан из-за «снижения спроса»
В сообщении компании говорится, что подобное решение принято из-за снижения спроса на эти рейсы. Возобновить полеты планируется с 25 апреля.
Спорт
Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти
Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов не примет участия в эстафетной гонке на этапе в финском Лахти.
Биатлон
Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Политика
Ученый назвал последствия ядерного удара для США
Общество
В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Футбол
«Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛ
Армия и оружие
Сирийская армия освободила три населенных пункта на юге Идлиба
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Происшествия
Чилийские военные спасают русского моряка, у которого случился инсульт
Почетный консул РФ на Огненной земле Юрий Андрущак сообщил, что чилийские и аргентинские военные помогают спасти русского моряка, у которого случился инсульт на рыбацком судне на юге от Мальвинских (Фолклендских) островов.
Общество
В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Шоу-бизнес
Юлия Савичева показала фото себя без макияжа
Российская исполнительница Юлия Савичева продемонстрировала в Instagram новое фото, на котором запечатлена она сама без макияжа.
Транспорт
Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт
Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
Хоккей
«Нью-Джерси» проиграл аутсайдеру лиги, Гусев набрал одно очко
Шоу-бизнес
Гримеры назвали силиконовые маски секретом молодости Ротару
Специалисты в области пластического грима раскрыли секрет молодости российской певицы Софии Ротару.
Музыка
Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Общество
В парке «Остров мечты» в день открытия сломались два аттракциона
По словам представителей пресс-службы тематического парка, проблемы возникли на аттракционах «Бездна Первого Крэнга» и «Молот судьбы».