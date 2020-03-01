Новые правила въезда были определены постановлением украинского правительства от 18 декабря 2019 года. Украинцы, покинувшие страну до 1 марта по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться из России на родину по тем документам, по которым из нее выехали.

Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

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