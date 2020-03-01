Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Новые правила въезда были определены постановлением украинского правительства от 18 декабря 2019 года. Украинцы, покинувшие страну до 1 марта по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться из России на родину по тем документам, по которым из нее выехали.
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Украинцам ужесточили въезд в Россию

Lenta.ruвчера в 22:35

Правила въезда в Россию для украинцев ужесточены

RT на русскомвчера в 22:20

Вступили в силу новые правила выезда украинцев в Россию

News.ruвчера в 22:45

Граждане Украины с сегодняшнего дня смогут пересекать границу с Россией только при наличии загранпаспорта

Эхо Москвывчера в 22:30

Украинцам ужесточили правила поездок в Россию

РБКвчера в 19:09

Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Известиявчера в 17:33

Украина ужесточила правила поездок в Россию

Телеканал 360°вчера в 16:36
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Происшествия

Пострадавший рассказал об обстоятельствах происшествия в бане в Москве

Известия вчера в 04:16
Здоровье

Коронавирус — «фейк всемирного масштаба»: ситуация полностью выдуманная?

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор, академик РАМН Павел Воробьёв уверен, что никакой эпидемии коронавируса нет даже близко, и речь идет всего лишь о «локальной вспышке не изученной ранее болезни».
Евразия Daily 27 февраля в 23:16
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Космос

Ученые обнаружили в небе Марса странное свечение

Американские ученые, информировавшие недавно о сейсмической активности на Красной планете, рассказали о появлении странного свечения в небе над ней.
Территория новостей 27 февраля в 01:47
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru вчера в 16:12
Хоккей

«Даллас» проиграл «Сент-Луису», Гурьянов забросил 20-ю шайбу в НХЛ

В составе "Далласа" отличились Тайлер Сегин (9-я минута), российский форвард Денис Гурьянов (36), для которого этот гол стал 20-м в сезоне, и Йон Клингберг (60).
РИА Новости вчера в 23:56
Политика

Турецкая оппозиция назвала войну с Сирией капканом для страны

Ловушкой для Анкары и президента Реджепа Тайипа Эрдогана назвали начало войны Турции с Сирией в турецкой оппозиционной партии Vatan («Родина»), говорится в решении ЦИК партии.
Известия вчера в 19:50
Происшествия

В Челябинской области школьник умер во время урока

"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 05:55
Политика

Турция пропустила в Евросоюз более 47 тыс. беженцев

Более 47 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Евросоюза после того, как страна открыла ее для сирийских беженцев.
РБК вчера в 18:40
Общество

American Airlines приостановила полеты в Милан из-за «снижения спроса»

В сообщении компании говорится, что подобное решение принято из-за снижения спроса на эти рейсы. Возобновить полеты планируется с 25 апреля.
Красная весна вчера в 23:03
Спорт

Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти

Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов не примет участия в эстафетной гонке на этапе в финском Лахти.
RT на русском вчера в 08:37
Биатлон

Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.
RT на русском вчера в 12:24
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК 28 февраля в 03:59
Политика

Ученый назвал последствия ядерного удара для США

Российская газета вчера в 22:55
Общество

В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:40
Футбол

«Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛ

RT на русском вчера в 10:47
Армия и оружие

Сирийская армия освободила три населенных пункта на юге Идлиба

Военное обозрение 28 февраля в 10:08
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Astera вчера в 14:08
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Происшествия

Чилийские военные спасают русского моряка, у которого случился инсульт

Почетный консул РФ на Огненной земле Юрий Андрущак сообщил, что чилийские и аргентинские военные помогают спасти русского моряка, у которого случился инсульт на рыбацком судне на юге от Мальвинских (Фолклендских) островов.
Вести.Ru вчера в 20:49
Общество

В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 18:24
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета 27 февраля в 07:41
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 28 февраля в 02:37
Шоу-бизнес

Юлия Савичева показала фото себя без макияжа

Российская исполнительница Юлия Савичева продемонстрировала в Instagram новое фото, на котором запечатлена она сама без макияжа.
Народные новости вчера в 23:10
Транспорт

Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт

Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
Известия вчера в 11:20
Хоккей

«Нью-Джерси» проиграл аутсайдеру лиги, Гусев набрал одно очко

Матч ТВ вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Гримеры назвали силиконовые маски секретом молодости Ротару

Специалисты в области пластического грима раскрыли секрет молодости российской певицы Софии Ротару.
ФАН вчера в 23:35
Музыка

Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Время Пресс 28 февраля в 08:30
Общество

В парке «Остров мечты» в день открытия сломались два аттракциона

По словам представителей пресс-службы тематического парка, проблемы возникли на аттракционах «Бездна Первого Крэнга» и «Молот судьбы».
Говорит Москва вчера в 07:56
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