Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаУкраина планирует взять в долг более $15 млрд в 2020 году

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что проект государственного бюджета Незалежной на 2020 год предусматривает получение более 15 млрд долларов заимствований, передает ТАСС.
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Украинский государственный деятель и экономист. Министр финансов Украины с 22 ноября 2018 года. Член СНБО.
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