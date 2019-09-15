Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что проект государственного бюджета Незалежной на 2020 год предусматривает получение более 15 млрд долларов заимствований, передает ТАСС.

Украина планирует взять в долг более $15 млрд в 2020 году

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