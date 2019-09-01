Экономика
ТАССУкраина в 2020 году планирует взять займы на $15,3 млрд
Украина запланировала в проекте бюджета на 2020 год 380 млрд гривен заимствований (около $15,3 млрд). Об этом в воскресенье сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.
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Политика
Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому
48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ.
Ugpressa.ru 09:18
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Космос
НАСА опубликовала новое видео колец Сатурна
На снимке, сделанном Сатурном в 2018 году, Хаббл запечатлел сильный шторм в северной полярной области, но на снимке 2019 года он исчез.
Live24 13 сентября в 02:10
Происшествия
Из Пенсионного фонда России исчезли накопления полумиллиона россиян
В общем, следственный комитет завел дело, а ЦБ и Минфин уже предлагают наложить мораторий на переводы пенсионных накоплений.
ИА REX 13 сентября в 09:30
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Происшествия
В Свердловской области автомобиль утонул в реке
РИА Новости 10:28
Политика
На Украине представили проект бюджета на 2020 год: страну кормят новыми обещаниями
Новый Кабинет министров Украины подготовил проект государственного бюджета на будущий год. Сделал он это в последний момент.
Новостной фронт 09:29
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Происшествия
12 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Ангарске
Говорит Москва 05:27
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Политика
РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом
Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Политика
Министр юстиции Франции поддержала предоставление убежища Сноудену
Министр юстиции Франции Николь Беллубе сочла целесообразным предоставление ее страной убежища бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.
Известия 08:28
Религия
В РПЦ рассказали о зарплатах священников
Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.
Lenta.ru вчера в 16:53
Экономика
В Петербурге аренда жилья в сентябре подорожала на 10%
В воскресенье, 15 сентября, стало известно, что в сентябре в Петербурге аренда жилья подорожала на 10% по сравнению с августом.
Форпост Северо-Запад 07:49
Политика
Сенатор Алексей Пушков рассказал об угрозе новой войны в мире
Наметившееся обострение в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном может спровоцировать новую войну.
Дни24 10:08
Общество
Холод из Арктики и снег придут в Москву
Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:36
Армия и оружие
Минобороны подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции
«Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — рассказали в Минобороны.
Известия 10:02
Шоу-бизнес
Станислав Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк
Актер Станислав Садальский в своем Instagram показал подписчикам переписку с телеведущей и актрисой Анастасией Заворотнюк.
Радио Sputnik 02:35
Происшествия
В Москве задержан бывший российский хоккеист Игорь Мусатов
В Москве задержан бывший российский хоккеист Игорь Мусатов.
Эхо Москвы 10:30
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Шоу-бизнес
Кира Найтли родила второго ребенка
Кто именно родился в звездной семье так и остается загадкой. Напомним, все важные события в жизни Найтли окутаны завесой тайны.
Телепрограмма 13 сентября в 21:33
Армия и оружие
Американский военный самолет выдал себя за гражданский борт и пролетел у самых границ Крыма
ГЛАС.RU вчера в 01:47
Спорт
Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника
На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Футбол
Динамо (Киев) — Десна 0:1 (Перерыв)
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 15 сентября киевское «Динамо» принимает «Десну».
Все про Спорт ру вчера в 18:54
Общество
Вступили в силу новые правила пользования электронными кошельками
"Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных денег в целом и негативно скажутся на доступности банковских услуг для многих россиян, которые лишатся единственной возможности не выходя из дома получить удобный инструмент для небольших расчетов", - заявили в пресс-службе сервиса.
Газета.Ru 10:13
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Политика
На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря
RT на русском вчера в 03:54