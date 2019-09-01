Экономика

ТАССТАССУкраина в 2020 году планирует взять займы на $15,3 млрд

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Украина запланировала в проекте бюджета на 2020 год 380 млрд гривен заимствований (около $15,3 млрд). Об этом в воскресенье сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.
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Украина в 2020 году планирует взять займы на $15,3 млрд

ТАСС10:20

Украина намерена взять в долг более $15 млрд в 2020 году

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Оксана Сергеевна Маркарова
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