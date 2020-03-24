Коронавирус

Вести.RuВести.RuУкраина ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга

Правительство Украины приступило к переговорам с иностранными кредиторами о реструктуризации внешнего долга из-за сложной ситуации в стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Долг Украины превышает $83,4 миллиарда, и большая его часть приходится на кредиты, выданные МВФ.
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Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

Правительство Украины начало переговоры с международными партнерами о реструктуризации внешнего долга на фоне расходов по предотвращению эпидемии в коронавируса в стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новостивчера в 17:39

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Киев начал переговоры о реструктуризации внешнего долга

Российская газета01:30

Премьер Украины сообщил о переговорах по реструктуризации внешнего долга

Московский Комсомолецвчера в 23:17

Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

РИА Новостивчера в 17:39

Украинские власти ведут переговоры по реструктуризации внешнего долга

RT на русскомвчера в 22:52

Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга

Известиявчера в 22:41

Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

РЕН ТВвчера в 18:12

Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

REGNUMвчера в 23:04
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Общество

Эксперты рассказали, кто заражается коронавирусом в России

Россияне со средним достатком часто путешествуют за границу, причем Москва является крупнейшим хабом для отправляющихся в Западную Европу, где в настоящее время сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, таким образом большинство заболевших в России являются представителями среднего класса, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".
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Финансы

Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
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Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Экономика

Ювелирные сети сокращают бизнес

Ювелирные сети сокращают бизнес Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.
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Первый случай заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, подтвердился в Волгограде.
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Происшествия

Жительница Москвы нарушила карантин ради похода на маникюр

Проживающую в Москве гражданку Белоруссии задержали правоохранители после того, как она нарушила карантин ради похода на маникюр.
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Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
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Общество

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 462 человека

Всего в Испании из-за коронавируса скончались 2182 человека, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
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Непомнящий обнулил еще одного китайца на турнире претендентов

Днем ранее Непомнящий «обнулил» еще одного китайца Ван Хао (1-0).
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Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций

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Слово и Дело 04:34
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Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Происшествия

В Челябинске выявили еще два случая коронавируса

В Челябинске предварительный анализ на коронавирус показал положительный результат еще у двух человек – результаты переданы для подтверждения в лабораторию Новосибирска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Библиотеки Вологды предоставляют удаленный доступ к порталу ЛитРес

На сайте Централизованной библиотечной системы Вологды размещены книги, в том числе на иностранных языках, которые можно почитать онлайн.
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Минкомсвязь ограничит «Доступный интернет» сайтами на российском ПО

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В Екатеринбург зашел крупнейший краснодарский автодилер

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