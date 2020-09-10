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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Украина вернулась к российскому газу

Виртуальный реверс снижает затраты Украины на импорт газа из Европы и фактически делает ненужным заключение прямого контракта с «Газпромом». Всего в январе—августе Украина нарастила импорт природного газа год к году на 30%, до 12,5 млрд кубометров.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Украина вернулась к российскому газу

Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса. До 2020 года такому механизму препятствовал транзитный контракт с «Газпромом».
Коммерсантъ17:59
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Киев забирает около половины транзитного российского газа

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Украина снова получает российский газ напрямую

RuNews24.ru08:01
Московский Комсомолец

Украина вернулась к российскому газу благодаря виртуальному реверсу

Московский Комсомолец07:24
Экономика сегодня

Украина снова использует российский газ

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ИА Красная Весна

Украина больше не платит за реверс газа из соседних стран

ИА Красная Весна05:40
Коммерсантъ

Украина вернулась к российскому газу

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Евразия Daily

Болгарский транзит стал для «Газпрома» золотым

Евразия Dailyвчера в 05:43

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Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ruвчера в 13:56
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Уфимские Заметкивчера в 09:31
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ТАСС07:58
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Дочь Любови Успенской опубликовала видео с полуголым Цискаридзе

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iReactor04:46
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