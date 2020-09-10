Политика Сегодня 9

Виртуальный реверс снижает затраты Украины на импорт газа из Европы и фактически делает ненужным заключение прямого контракта с «Газпромом». Всего в январе—августе Украина нарастила импорт природного газа год к году на 30%, до 12,5 млрд кубометров.