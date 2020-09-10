Украина вернулась к российскому газу
Виртуальный реверс снижает затраты Украины на импорт газа из Европы и фактически делает ненужным заключение прямого контракта с «Газпромом». Всего в январе—августе Украина нарастила импорт природного газа год к году на 30%, до 12,5 млрд кубометров.В источнике
С чего всё началось
Украина вернулась к российскому газу
Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса. До 2020 года такому механизму препятствовал транзитный контракт с «Газпромом».
Коммерсантъ17:59
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