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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Украина вернулась к российскому газу

Виртуальный реверс снижает затраты Украины на импорт газа из Европы и фактически делает ненужным заключение прямого контракта с «Газпромом». Всего в январе—августе Украина нарастила импорт природного газа год к году на 30%, до 12,5 млрд кубометров.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Украина вернулась к российскому газу

Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса. До 2020 года такому механизму препятствовал транзитный контракт с «Газпромом».
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
Политическая Экспертиза

Киев забирает около половины транзитного российского газа

Политическая Экспертиза08:26
Коммерсантъ

Украина вернулась к российскому газу

Коммерсантъ17:59
Московский Комсомолец

Украина вернулась к российскому газу благодаря виртуальному реверсу

Московский Комсомолец07:24
Экономика сегодня

Украина снова использует российский газ

Экономика сегодня06:07
ИА Красная Весна

Украина больше не платит за реверс газа из соседних стран

ИА Красная Весна05:40
RuNews24.ru

Украина снова получает российский газ напрямую

RuNews24.ru08:01
Евразия Daily

Болгарский транзит стал для «Газпрома» золотым

Евразия Dailyвчера в 05:43

ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации четырех политических партий, среди которых "Народ против коррупции" двоюродного племянника президента России Романа Путина.
ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина
РИА Новости02:40
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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Газета.Ruвчера в 13:56
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В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Москва, 11 сентября 2020, 15:41 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят 14 сентября вопросы развития двусторонних отношений, а также стратегического партнерства и союзничества.
REGNUM08:41
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.
REGNUM02:34
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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