Политика
Национальная служба новостейУкраина вновь начала импорт российской электроэнергии
Украина после длительного перерыва возобновила импорт российской электроэнергии. Об этом РБК сообщили в компании «Интер РАО», которая занимается экспортом и импортом электроэнергии в РФ.
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Происшествия
Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские
Известия вчера в 05:26
Кино
Warner Bros. ищет актера на роль молодого Нео в «Матрице-4»
В четвертой части фантастической кинофраншизы "Матрица" может появиться молодой Томас Андерсон - будущий хакер Нео.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Политика
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины бывшего секретаря данного ведомства Алексея Данилова.
REGNUM 08:36
Шоу-бизнес
Появилось второе видео задержания Натальи Бочкарёвой с наркотиками
Нижний Новгород on-line вчера в 11:35
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Единоборства
Кокляев опубликовал видео драки с Емельяненко
Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев выложил в своем Instagram-аккаунте видеозапись драки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
РБК 06:17
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Происшествия
На судоремонтном заводе в Севастополе загорелся ракетный катер ЧФ
Российская газета 08:13
Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Политика
Путин поручил поднять долю оклада медиков без снижения компенсаций
При увеличении доли оклада медицинских работников нельзя снижать доплаты, заявил 2 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
REGNUM вчера в 13:24
Единоборства
Украинский футболист высказался против гей-парадов
RT на русском 08:43
Происшествия
Полиция проверяет «бойцовский клуб» в московской школе
Говорит Москва 05:57
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
BFM.ru 04:49
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Политика
Меркель отказала России в снятии санкций за формулу Штайнмайера
Подписывая «формулу Штайнмайера» президент Украины Владимир Зеленский хочет выбить кредиты и другие экономические преференции у Запада.
Национальная служба новостей вчера в 12:06
Политика
Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке
Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
Политика
В парламенте Нидерландов хотят выяснить роль Украины в крушении MH17
Палата представителей парламента Нидерландов намерена инициировать расследование роли украинской стороны в деле о крушении Boeing над Донбассом в 2014 году, сообщает портал nos.nl.
Аргументы и Факты вчера в 05:08
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Шоу-бизнес
Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем
Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Ruposters.ru вчера в 07:59
Футбол
Власов назначен исполнительным директором футбольного клуба «Спартак»
Максим Власов стал исполнительным директором московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ТАСС вчера в 10:45
Гаджеты
Microsoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами
3DNews вчера в 13:01
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Основатель Google Сергей Брин снова женился
Известный бизнесмен, один из основателей корпорации Google Сергей Брин, снова связал себя узами брака.
Дни24 05:03
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Общество
Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2»
Официальный аккаунт франшизы в Twitter постоянно обновляется: подписчиков знакомят с представителями флоры и фауны загадочной Пандоры, выкладывают лучшие рисунки поклонников, на которых зачастую можно увидеть героев фильма, а также делятся последними новостями о съемках фильмов.
Российская газета 08:13