Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейУкраина вновь начала импорт российской электроэнергии

Украина после длительного перерыва возобновила импорт российской электроэнергии. Об этом РБК сообщили в компании «Интер РАО», которая занимается экспортом и импортом электроэнергии в РФ.
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России

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СМИ: Украина возобновила импорт электроэнергии из России

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