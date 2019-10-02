Украина после длительного перерыва возобновила импорт российской электроэнергии. Об этом РБК сообщили в компании «Интер РАО», которая занимается экспортом и импортом электроэнергии в РФ.

Кино Warner Bros. ищет актера на роль молодого Нео в «Матрице-4» В четвертой части фантастической кинофраншизы "Матрица" может появиться молодой Томас Андерсон - будущий хакер Нео.

Политика Зеленский назначил нового секретаря СНБО Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины бывшего секретаря данного ведомства Алексея Данилова.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Единоборства Кокляев опубликовал видео драки с Емельяненко Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев выложил в своем Instagram-аккаунте видеозапись драки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Кино Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены» В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Политика Путин поручил поднять долю оклада медиков без снижения компенсаций При увеличении доли оклада медицинских работников нельзя снижать доплаты, заявил 2 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Происшествия Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.

Происшествия Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.

Политика Меркель отказала России в снятии санкций за формулу Штайнмайера Подписывая «формулу Штайнмайера» президент Украины Владимир Зеленский хочет выбить кредиты и другие экономические преференции у Запада.

Политика Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.

Политика В парламенте Нидерландов хотят выяснить роль Украины в крушении MH17 Палата представителей парламента Нидерландов намерена инициировать расследование роли украинской стороны в деле о крушении Boeing над Донбассом в 2014 году, сообщает портал nos.nl.

Политика Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Шоу-бизнес Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.

Футбол Власов назначен исполнительным директором футбольного клуба «Спартак» Максим Власов стал исполнительным директором московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Шоу-бизнес Основатель Google Сергей Брин снова женился Известный бизнесмен, один из основателей корпорации Google Сергей Брин, снова связал себя узами брака.

Футбол Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.