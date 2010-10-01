Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по т.н. «реверсной схеме» вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.

Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией

Общество Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.

Армия и оружие Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Здоровье Эвакуированной на Украину из Китая иностранке вызвали скорую Накануне скорую помощь вызвали иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, сообщает РИА Новости по заявлению замминистра здравоохранения Виктора Ляшко.

Здоровье Родовые сертификаты в России сделают электронными Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.

Экономика Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши – на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам.

Общество Онищенко призвал запретить татуировки Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.

Наука Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.