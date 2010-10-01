Энергетика
REGNUMУкраина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией
Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по т.н. «реверсной схеме» вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.
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Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Транспорт
КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы - с 08.00 до 19.30 мск, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Единоборства
Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо
Британский боксер Тайсон Фьюри рассек ухо американцу Деонтею Уайлдеру во время поединка.
Авто
Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung
Российский кроссовер Renault Arkana выйдет на южнокорейский рынок под названием Samsung XM3.
Здоровье
Эксперт назвал комплекс мер, стоящий за поправкой в Конституцию о медпомощи
По словам эксперта, формулировка, предложенная в качестве поправки в Конституцию РФ, «отражают все те беспрецедентные усилия, которые предпринимаются в нашей медицине и здравоохранении в последние годы».
Музыка
Лоза похвалил выбор Украины для участия в Евровидении
Лоза поприветствовал выбор Украины, отметив, что страна приняла верное решение.
Политика
Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться.
Происшествия
Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
Армия и оружие
Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа
Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
Армия и оружие
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля
Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Здоровье
Эвакуированной на Украину из Китая иностранке вызвали скорую
Накануне скорую помощь вызвали иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, сообщает РИА Новости по заявлению замминистра здравоохранения Виктора Ляшко.
Политика
Путин поздравил буддистов с Новым годом
Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Здоровье
Родовые сертификаты в России сделают электронными
Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Политика
Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде
Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс трогательно поздравил дочь с 18-летием
Помимо Дня защитника Отечества музыкант празднует день рождения своей дочери Евы.
Политика
Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов
Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
Политика
Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать
Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Происшествия
В Челябинске молодой отец ушёл за детской смесью и пропал
Экономика
Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии
Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши – на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
Происшествия
В России более 70 ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности
В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.