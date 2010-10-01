Энергетика

REGNUMREGNUMУкраина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией

Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по т.н. «реверсной схеме» вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.
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Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
Транспорт

КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы - с 08.00 до 19.30 мск, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 05:32
Единоборства

Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо

Британский боксер Тайсон Фьюри рассек ухо американцу Деонтею Уайлдеру во время поединка.
ТАСС Спорт вчера в 12:12
Происшествия

Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках

РБК 04:32
Авто

Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung

Российский кроссовер Renault Arkana выйдет на южнокорейский рынок под названием Samsung XM3.
SpeedMe 22 февраля в 14:13
Здоровье

Эксперт назвал комплекс мер, стоящий за поправкой в Конституцию о медпомощи

По словам эксперта, формулировка, предложенная в качестве поправки в Конституцию РФ, «отражают все те беспрецедентные усилия, которые предпринимаются в нашей медицине и здравоохранении в последние годы».
Ридус вчера в 09:08
Музыка

Лоза похвалил выбор Украины для участия в Евровидении

Лоза поприветствовал выбор Украины, отметив, что страна приняла верное решение.
iReactor вчера в 14:16
Политика

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться.
Экономика сегодня вчера в 19:20
Происшествия

Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео

В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 03:10
Армия и оружие

Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
Коммерсантъ вчера в 14:55
Армия и оружие

Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля

Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия 00:30
Происшествия

В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

Газета.Ru 06:17
Здоровье

Эвакуированной на Украину из Китая иностранке вызвали скорую

Накануне скорую помощь вызвали иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, сообщает РИА Новости по заявлению замминистра здравоохранения Виктора Ляшко.
Мой Брянск вчера в 06:57
Политика

Путин поздравил буддистов с Новым годом

Lenta.ru 01:24
Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Коммерсантъ 21 февраля в 05:22
Здоровье

Родовые сертификаты в России сделают электронными

Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Московский Комсомолец вчера в 11:20
Политика

Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде

Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
BFM.ru вчера в 01:02
Шоу-бизнес

Григорий Лепс трогательно поздравил дочь с 18-летием

Помимо Дня защитника Отечества музыкант празднует день рождения своей дочери Евы.
Вокруг ТВ вчера в 13:47
Политика

Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
Коммерсантъ 05:47
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов

Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
ТВ Центр 06:10
Политика

Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать

Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Новостной фронт 05:58
Происшествия

В Челябинске молодой отец ушёл за детской смесью и пропал

Уральский меридиан 02:53
Экономика

Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии

Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши – на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам.
Ведомости 05:12
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
РИА Новости вчера в 18:22
Происшествия

В России более 70 ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности

В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Коммерсантъ 01:49
Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Lenta.ru вчера в 23:20
Наука

Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик

Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Piter.tv вчера в 09:14
Общество

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК 05:43
Общество

Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
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