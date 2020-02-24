Энергетика
REGNUMУкраина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией
Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.
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Гаджеты
Huawei представила планшет MatePad Pro с 5G и беспроводной зарядкой
Новинка является первым в мире планшетом с поддержкой 5G-сетей, и поставляется со стилусом M-Pencil, чувствительным к 4096 нажатий, интеллектуальной магнитной клавиатурой и беспроводной зарядкой.
Космос
Легенда NASA Кэтрин Джонсон скончалась на 102-м году жизни
Сотрудница Национального аэрокосмического агентства США Кэтрин Джонсон умерла в возрасте 101 года.
Недвижимость
Вторичный рынок ожидает второго дыхания
В ЦИАН отрицательную динамику отмечают также в Краснодаре, где за месяц вторичная недвижимость подешевела на 1,7%, до 65,8 тыс. руб. за кв. м. Стоимость реальных сделок на вторичном рынке обычно оказывается ниже представленных цен.
Политика
Трамп пожелал России и Украине примирения
Глава американского Белого дома Дональд Трамп рассчитывает на то, что Киев и Москва помирятся.
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев
Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
Здоровье
Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника
Овсяная каша снижает возможность рисков опухолей кишечника, успокоительно влияет на раздраженный кишечник, оказывает обволакивающее действие при обострении язвы желудка и кишечника.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Космос
Волонтеры помогут классифицировать галактики по типам
Для начала работы необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и ознакомиться с правилами работы, после чего пройти три тренировки, получить сертификат и доступ к реальным фотографиям галактик.
Армия и оружие
ВКС России остановили турецкую колонну в Сирии
Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Экономика
Американские индексы упали из-за угрозы пандемии
Падение индексов вызвала угроза пандемии.
Общество
В Китае разработали вакцину от коронавируса
Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Здоровье
В Липецке готовы принять заболевших коронавирусом туристов из Европы
Очевидно, на этой неделе в России могут появиться свои больные, туристы из Европы, переносчики этой смертельно опасной инфекции (помимо Италии, заболевшие есть в Германии, Великобритании, Португалии).
Общество
В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили
В ближайшее время транспортный налог на старые машины может увеличиться.
Шоу-бизнес
Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля
Украинская певица Maruv подверглась травле у себя на родине за поздравления соотечественников с 23 февраля, так как в стране праздник Дня защитника Отечества был перенесен на 14 октября.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью Ведущая напомнила певице, что та стала участницей обычного телешоу.
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Здоровье
Почему нужно чаще есть курагу, рассказали специалисты
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Общество
В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса
«Использование определения "пандемия" не отвечает фактам, а речь идет об эпидемии в различных частях мира», - цитирует ТАСС заявление Гебреисуса.
Футбол
«Рубин» объявил о расторжении контракта с Башкировым
Полузащитник Евгений Башкиров покинул «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.