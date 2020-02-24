Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.

Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией

Гаджеты Huawei представила планшет MatePad Pro с 5G и беспроводной зарядкой Новинка является первым в мире планшетом с поддержкой 5G-сетей, и поставляется со стилусом M-Pencil, чувствительным к 4096 нажатий, интеллектуальной магнитной клавиатурой и беспроводной зарядкой.

Недвижимость Вторичный рынок ожидает второго дыхания В ЦИАН отрицательную динамику отмечают также в Краснодаре, где за месяц вторичная недвижимость подешевела на 1,7%, до 65,8 тыс. руб. за кв. м. Стоимость реальных сделок на вторичном рынке обычно оказывается ниже представленных цен.

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Энергетика «Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».

Здоровье Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника Овсяная каша снижает возможность рисков опухолей кишечника, успокоительно влияет на раздраженный кишечник, оказывает обволакивающее действие при обострении язвы желудка и кишечника.

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Шоу-бизнес Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля Украинская певица Maruv подверглась травле у себя на родине за поздравления соотечественников с 23 февраля, так как в стране праздник Дня защитника Отечества был перенесен на 14 октября.

Политика Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде «В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.

Происшествия Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.

Армия и оружие Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.