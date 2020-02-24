Энергетика

REGNUMREGNUMУкраина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией

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Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.
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Sputnik Молдова12:10

Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией

REGNUM06:04
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