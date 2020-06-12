Политика
Газета.RuУкраина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО
Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
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Этот день настал. Я глубоко признателен нашим партнерам по альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина, наконец, получает заслуженный статус партнера расширенных возможностей НАТО. Мы сделаем друг друга сильнее.
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Чехия согласна обсудить с Россией судьбу памятника маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге.
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Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
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Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
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Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
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В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
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Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
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В Минздраве заявили, что говорить о победе над пандемией рано
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В Белоруссию начала поступать нефть из США
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