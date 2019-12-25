Политика
Газета.RuУкраина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым
Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк не отпустили из больницы на Новый год
Транспорт
Из Севастополя в Санкт-Петербург отправился первый поезд
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Технологии
Рособрнадзор выяснил, что школьники ищут в интернете
Рособрнадзор выяснил, что школьники ищут в интернете Рособрнадзор представил результаты анкетирования, проводившегося в рамках национальных исследований качества образования (НИКО).
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Происшествия
Еще одно уголовное дело возбудили против мэра Туапсе
Второй эпизод, теперь о получении крупной взятки, выявило следствие по делу мэра Туапсе Владимира Зверева, сообщает в среду СУСК по Краснодарскому краю.
Космос
Китай готовит ракету-носитель для экспедиций на Луну и Марс
На китайском космодроме Вэньчан, который расположен в южной островной провинции Хайнань, завершаются приготовления к третьему запуску крупнейшей ракеты-носителя CZ-5 («Чаньжэн-5»), сообщает 23 декабря Синьхуа со ссылкой на информацию от Государственного космического управления КНР.
Политика
Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один
Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
Наука
Цифровая медицина стала одной из главных тем Открытой конференции ИСП РАН
Вопросы медицины обсуждались в рамках развития междисциплинарных цифровых платформ.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку выписали из московской больницы
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
«Русский Tesla Cybertruck», построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычное фото детей в честь Рождества
В Британии начали отмечать Рождество. В честь праздника Кейт Миддлтон показала необычное фото детей.
Хоккей
«Амур» одержал третью победу подряд, обыграв «Торпедо»
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Политика
Путин отказался снижать целевые показатели нацпроектов
Президент России Владимир Путин заявил, что снижать планку, поставленную в национальных проектах, нецелесообразно: снижать целевые показатели власти точно не будут.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
Кедми прокомментировал слова Путина об антисемитской Польше
Кедми предположил, что затем по уровню антисемитизма поляков могли обогнать украинские и прибалтийские нацисты, однако перед началом Второй мировой войны негативное отношение к евреям в Польше было совершенно нормальным явлением.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Пугачева ответила детям на вопрос об оставшихся днях жизни
Звезда российской эстрады Алла Пугачева ответила на вопрос своих детей об оставшихся днях жизни.
Политика
В Крыму оценили реакцию Украины на поезд Санкт-Петербург — Симферополь
Напомним, украинская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с прибытием в Крым пассажирского поезда из Санкт-Петербурга по Керческому мосту.
Экономика
Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Футбол
Курский «Авангард» возглавил Игорь Беляев
Главным тренером курского "Авангарда" вновь стал Игорь Беляев. Курским болельщикам Беляев хорошо известен.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Футбол
Артур: «Месси никогда не навязывает свою власть»
Общество
В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние каникулы
Гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со статьёй 112 Трудового Кодекса России, сообщил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.