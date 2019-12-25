Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

Политика МИД России исключил введение санкций против части американцев Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Технологии Рособрнадзор выяснил, что школьники ищут в интернете Рособрнадзор выяснил, что школьники ищут в интернете Рособрнадзор представил результаты анкетирования, проводившегося в рамках национальных исследований качества образования (НИКО).

Происшествия Еще одно уголовное дело возбудили против мэра Туапсе Второй эпизод, теперь о получении крупной взятки, выявило следствие по делу мэра Туапсе Владимира Зверева, сообщает в среду СУСК по Краснодарскому краю.

Космос Китай готовит ракету-носитель для экспедиций на Луну и Марс На китайском космодроме Вэньчан, который расположен в южной островной провинции Хайнань, завершаются приготовления к третьему запуску крупнейшей ракеты-носителя CZ-5 («Чаньжэн-5»), сообщает 23 декабря Синьхуа со ссылкой на информацию от Государственного космического управления КНР.

Политика Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Общество Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.

Общество В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Политика Путин отказался снижать целевые показатели нацпроектов Президент России Владимир Путин заявил, что снижать планку, поставленную в национальных проектах, нецелесообразно: снижать целевые показатели власти точно не будут.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Политика Кедми прокомментировал слова Путина об антисемитской Польше Кедми предположил, что затем по уровню антисемитизма поляков могли обогнать украинские и прибалтийские нацисты, однако перед началом Второй мировой войны негативное отношение к евреям в Польше было совершенно нормальным явлением.