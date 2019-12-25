Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым

Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.
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