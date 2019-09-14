Власти Украины планируют договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите в размере около $5 млрд. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным собеседника агентства, в настоящее время переговоры продолжаются.

Украина возьмет кредит у МВФ в размере $5 млрд

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