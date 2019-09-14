Экономика
ИзвестияУкраина возьмет кредит у МВФ в размере $5 млрд
Власти Украины планируют договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите в размере около $5 млрд. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным собеседника агентства, в настоящее время переговоры продолжаются.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:59, Вашингтон
Гаджеты
Apple представила новые iPhone 11 и iPhone Pro
МонаВиста 11 сентября в 08:16
Политика
Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
RT на русском 16:43
Политика
Глава МИД Украины исключил амнистию участников конфликта в Донбассе
Киев не рассматривают возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
РБК 17:23
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова
Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.
Невские Новости 03:45
Происшествия
Родственники погибших в аварии под Ярославлем получат по 1 млн рублей
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что родственникам погибших в результате столкновения автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе окажут материальную помощь в размере 1 млн рублей.
RT на русском 15:27
Транспорт
Трамвай №60 в Петербурге начал работу в новом режиме
Кстати, всего на маршруте №60 ездят 24 современных вагона.
КП - Санкт-Петербург 10:20
Шоу-бизнес
Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало
В субботу, 14 сентября, источники информации с ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили о том, что 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало.
MedikForum.ru 09:26
Гаджеты
Gigabyte готовит 35 моделей материнских плат на чипсетах Z490, H470, B460 и H410 для процессоров Intel Comet Lake-S
Intel Z470: Z490 AORUS ELITE; Z490 D; Z490 GAMING X; Z490 UD; Z490 WHITE; Z490M; Z490M DS3H; Z490M GAMING X. Напомним, самое главное нововведение в CPU Intel Comet Lake-S и, соответственно, чипсетах для них — новый процессорный разъем LGA 1200 вместо служившего многим верой и правдой LGA 1151.
iXBT.com 04:08
Происшествия
Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции
Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.
Газета.Ru 12:55
Волейбол
Сборная России обыграла Северную Македонию на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы встречалась с командой Македонии.
Metaratings 13:09
Здоровье
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости 15:38
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.
Российская газета 16:17
Происшествия
Польский турист погиб в Армении после нападения медведя
В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
РБК 13:58
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»
Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.
Газета.Ru 14:39
Происшествия
В Северной Осетии детского врача сняли пьяным на приёме
Посетители городской поликлиники Моздока в Северной Осетии сняли на видео детского травматолога Дениса Прохорова, который пришёл на приём в нетрезвом виде.
News.ru 13:04
Музыка
Рекордное количество зрителей собрал «Ленинград» на «Ростов-Арене»
Концерт состоялся в пятницу вечером на стадионе «Ростов-Арена». Послушать вживую песни пришли более 46 тысяч человек.
Rostov gazeta 02:15
Экономика
Силуанов прокомментировал введение новой системы пенсионных накоплений
Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался о разработанной сотрудниками ведомства новой системе добровольных пенсионных накоплений.
iReactor 12 сентября в 13:51
Политика
Кремль назвал условия для проведения встречи в нормандском формате
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться уже в октябре 2019 года.
Народные новости вчера в 19:28
Космос
OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС 12 сентября в 19:40
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 12 сентября в 07:50
Футбол
Тер Штеген недоволен ролью запасного в сборной Германии
Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что недоволен ролью резервиста в национальной сборной Германии.
Евро-футбол.ру вчера в 04:07
Авто
Во Франкфурте китайцы показали гибридного конкурента Bugatti Chiron
В Германии, во Франкфурте-на-Майне, представители китайского бренда Hongqi показали гибридного конкурента Bugatti Chiron.
Актуальные Новости вчера в 04:01
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Экономика
Россию залили иностранными деньгами: переводы из Латвии выросли в разы
За первое полугодие 2019 года граждане Великобритании, Латвии, США и Абхазии отправили физическим лицам из нашей страны в десятки раз больше средств, чем в январе–июне 2018 года.
Московский Комсомолец вчера в 11:54
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Гаджеты
Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
Astera вчера в 14:56
Технологии
Стал известен разработчик самолета на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) победил в открытом конкурсе по разработке легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, который также известен как «кукурузник».
ТК Звезда вчера в 10:32