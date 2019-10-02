Политика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина возобновила импорт электроэнергии из России

Напомним, в ноябре 2015 года «Укрэнерго» прекратило импорт электроэнергии из России. В сентябре 2019 года Верховная рада разрешила поставки по двусторонним договорам из России и Белоруссии. После этого «Нафтогаз Украины» начал закупки у «Белэнерго».
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РФ возобновила экспорт электроэнергии на Украину

Комсомольская правда15:44

Украина налаживает энергосвязи с Россией

Коммерсантъ15:25

Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину

РБК12:59

Украина возобновила импорт российской электроэнергии

РИА Новости12:25

«Интер РАО» подтвердила возобновление поставок электроэнергии на Украину

Известия12:24

Украина возобновила закупки российской электроэнергии

Lenta.ru11:12

СМИ: Украина возобновила импорт электроэнергии из России

ТАСС09:48
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 15:57, Вашингтон
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Эксперты сравнили камеры iPhone 11 Pro и iPhone X

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Корпорация Microsoft представила Surface Duo - складной смартфон с двумя экранами, работающий под управлением операционной системы Android.
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Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

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Участники митинга в Киеве направились к офису президента

Участники акции протеста «Нет капитуляции», проходящей на майдане Незалежности в Киеве, направились к зданию офиса президента страны.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
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Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах

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К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса.
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В пригороде Киева в ходе спецоперации правоохранители застрелили иностранного гражданина, который ранее обстрелял спецназовцев в украинской столице.
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