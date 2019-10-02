Политика
КоммерсантъУкраина возобновила импорт электроэнергии из России
Напомним, в ноябре 2015 года «Укрэнерго» прекратило импорт электроэнергии из России. В сентябре 2019 года Верховная рада разрешила поставки по двусторонним договорам из России и Белоруссии. После этого «Нафтогаз Украины» начал закупки у «Белэнерго».
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Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
Гаджеты
Эксперты сравнили камеры iPhone 11 Pro и iPhone X
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Политика
Песков опроверг отставку главы ФСИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадия Корниенко, передает ТАСС.
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
Microsoft внезапно представила смартфон на Android
Корпорация Microsoft представила Surface Duo - складной смартфон с двумя экранами, работающий под управлением операционной системы Android.
Футбол
«Зенит» – «Бенфика». Дзюба открыл счет на 22-й минуте
Счет в игре на 22-й минуте открыл нападающий Артем Дзюба, которому ассистировал полузащитник Магомед Оздоев.
Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Политика
Участники митинга в Киеве направились к офису президента
Участники акции протеста «Нет капитуляции», проходящей на майдане Незалежности в Киеве, направились к зданию офиса президента страны.
Политика
Трамп пообещал «поладить» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
Происшествия
Суд арестовал замглавы «Аэрофлота»
Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Интернет
Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft
Microsoft объявила о доступности по всему миру нового публичного облачного сервиса, ранее бывшего в ограниченном тестировании — Windows Virtual Desktop.
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня»
Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.
Хоккей
Ак Барс — СКА 2:1 (3-й период)
Сегодня «Ак Барс» обыграл на своем льду питерский СКА со счетом 2:1. Казанцы одержали четвертую победу подряд и вернули лидерство в Восточной конференции КХЛ.
Здоровье
Минздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами центра Блохина
Как указывается, выступления четырёх врачей НИИ «являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии».
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Политика
Зеленский заявил о необходимости переходного правосудия для Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса.
Происшествия
На Украине полиция застрелила ранившего спецназовцев гражданина Грузии
В пригороде Киева в ходе спецоперации правоохранители застрелили иностранного гражданина, который ранее обстрелял спецназовцев в украинской столице.
Экономика
«Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook
Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
Гаджеты
Huawei Mate 30 лишили возможности установить сервисы Google
Смартфоны линейки Huawei Mate 30, вышедшие без поддержки сервисов и приложений Google, лишились возможности установить продукты американской компании.