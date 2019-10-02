Политика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина возобновила импорт электроэнергии из России

Напомним, в ноябре 2015 года «Укрэнерго» прекратило импорт электроэнергии из России. В сентябре 2019 года Верховная рада разрешила поставки по двусторонним договорам из России и Белоруссии. После этого «Нафтогаз Украины» начал закупки у «Белэнерго».
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

РФ возобновила экспорт электроэнергии на Украину

Комсомольская правда15:44

Украина налаживает энергосвязи с Россией

Коммерсантъ15:25

СМИ: Украина возобновила импорт электроэнергии из России

ТАСС09:48

Украина возобновила импорт российской электроэнергии

РИА Новости12:25

«Интер РАО» подтвердила возобновление поставок электроэнергии на Украину

Известия12:24

Украина возобновила закупки российской электроэнергии

Lenta.ru11:12

Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину

РБК12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

Летидор вчера в 11:58
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Lenta.ru 16:53
Политика

Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Политика

Путин пошутил о вмешательстве России в президентские выборы в США

Российский лидер Владимир Путин, отвечая в ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» на вопрос о возможном вмешательстве России в выборы, отметил, что Москва «обязательно это сделает».
RT на русском 08:19
Экономика

Венесуэла провела платеж по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Российская газета вчера в 11:55
Культура

Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»

Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru 14:48
Армия и оружие

СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии

Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
Здоровье

Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами

Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Политика

Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии

Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Происшествия

В Москве женщина умерла после пластики груди

Московский Комсомолец 05:53
Экономика

«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook

Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс 11:52
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Общество

Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»

Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Политика

В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17

Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 01:36
Происшествия

Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение

Известия 06:01
Армия и оружие

От США потребовали покинуть оккупируемую территорию Сирии

Координационные штабы России и Сирии потребовали, чтобы США покинули оккупируемую территорию.
Дума ТВ вчера в 05:16
Политика

Куратор санкционной политики США уйдет в отставку

Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.
Ведомости 12:58
Происшествия

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Шоу-бизнес

В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Комсомольская правда 12:42
Политика

Лавров заявил об отсутствии «плана Б» по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям.
RT на русском 16:43
Общество

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Известия вчера в 23:15
Общество

Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»

Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Авто

Mitsubishi Pajero Sport для Терминатора появился в РФ

По сообщению пресс-службы «ММС Рус», с 1 октября российские дилеры Mitsubishi начнут продавать особую лимитированную версию внедорожника Pajero Sport.
Тарантас Ньюс 30 сентября в 04:06
Политика

На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов

Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Политика

Норвежский депутат призвал прекратить санкции против Крыма

ФАН 11:38
Футбол

Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Валенсию»

Встреча завершилась со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Хаким Зиеш (8-я минута), Квинси Промес (34) и Донни ван де Бек (67).
ProstoProSport 16:50
Происшествия

Бетономешалка опрокинулась в результате ДТП трех грузовиков на МКАД

Бетономешалка перевернулась в результате столкновения трех грузовиков на МКАД, два человека заблокированы в машинах.
ТАСС 15:39
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 13:21
Происшествия

Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru 12:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное