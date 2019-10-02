Политика
КоммерсантъУкраина возобновила импорт электроэнергии из России
Напомним, в ноябре 2015 года «Укрэнерго» прекратило импорт электроэнергии из России. В сентябре 2019 года Верховная рада разрешила поставки по двусторонним договорам из России и Белоруссии. После этого «Нафтогаз Украины» начал закупки у «Белэнерго».
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Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже в ноябре может возглавить итальянский "Милан", легендой которого является, сообщает Tutto Mercato.
ProstoProSport 01:12
Спорт
Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:00
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС 14:49
Здоровье
В Подмосковье родился мальчик весом 5,5 килограмма
В подмосковной Балашихе родился мальчик весом 5,5 килограмма, он отлично себя чувствует и уже уехал с мамой домой, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
РИА Новости вчера в 08:11
Финансы
Украинская гривна резко обесценилась в начале октября
Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября.
Красная весна 07:09
Гаджеты
Microsoft презентует новую ОС Windows 10X
Сегодня, 2 октября компания Microsoft презентует свою новую операционную систему.
OAnews 09:14
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Политика
Венгрия указала на бездействие Украины в языковом вопросе
Реальных действий Украина не предпринимает, заявил «Известиям» глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Российской энергетической недели.
Известия 18:55
Футбол
Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
На официальном сайте УЕФА стартовало голосование за звание лучшего футболиста по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 19:01
Политика
В Нидерландах намерены расследовать роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата парламента Нидерландов потребовала от правительства страны расследовать роль Украины в крушении лайнера Boeing над Донецком, выполнявшего рейс MH17, передает сайт nos.nl.
Дождь 04:31
Политика
Посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа
Американский посол Джон Хантсман, который уходит в отставку с 3 сентября, рассказал, почему не состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году.
Газета.Ru 16:13
Здоровье
Доктор Мясников раскрыл секреты долголетия
Мясников призвал всех отслеживать свой индекс массы тела (ИМТ), который должен быть ниже 25.
Туапсинские вести вчера в 14:04
Армия и оружие
В Китае на военном параде впервые показали сверхмощную ракету
1 октября в Китае прошел грандиозный парад в честь 70-летия образования КНР, на котором были впервые продемонстрированы новейшие образцы оружия, включая сверхмощную баллистическую ракету.
МонаВиста вчера в 11:17
Экономика
Венесуэла расплатилась с Россией по долгу в рублях
Венесуэла провела платеж по долгу перед Москвой. При этом Минфин, который сообщил об этом, не уточнил точную сумму платежа.
Московский Комсомолец вчера в 12:09
Здоровье
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Наука
В России синтезировали «невозможный» сверхпроводник
Команда ученых из России совместно с зарубежными коллегами создала запрещенное классической химией соединение — нонагидрид церия.
Индикатор 07:14
Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14
Финансы
Минфин резко увеличит выдачу межгосударственных займов
По мнению специалиста из Экономической экспертной группы Игоря Белякова, большая часть из 1 трлн рублей, который Россия резервирует под выдачу в долг, будет относиться к экспортным кредитам.
Известия 15:00
Политика
Врио директора ФСИН стал Анатолий Рудый
Первый заместитель главы ФСИН генерал-лейтенант Анатолий Рудый назначен временно исполняющим обязанности директора ведомства, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:05
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 06:32
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели открытую тренировку в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат 06:29
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции.
Суть событий 12:06