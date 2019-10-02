Политика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина возобновила импорт электроэнергии из России

Напомним, в ноябре 2015 года «Укрэнерго» прекратило импорт электроэнергии из России. В сентябре 2019 года Верховная рада разрешила поставки по двусторонним договорам из России и Белоруссии. После этого «Нафтогаз Украины» начал закупки у «Белэнерго».
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Газета.Ru17:26

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Украина возобновила импорт российской электроэнергии

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Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину

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«Интер РАО» подтвердила возобновление поставок электроэнергии на Украину

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Lenta.ru11:12

СМИ: Украина возобновила импорт электроэнергии из России

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