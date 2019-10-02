Политика
КоммерсантъУкраина возобновила импорт электроэнергии из России
Напомним, в ноябре 2015 года «Укрэнерго» прекратило импорт электроэнергии из России. В сентябре 2019 года Верховная рада разрешила поставки по двусторонним договорам из России и Белоруссии. После этого «Нафтогаз Украины» начал закупки у «Белэнерго».
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Политика
Трамп объяснил возобновление военной помощи Украине
24 сентября Трамп поручил временно заблокировать выделение Украине $400 млн из-за высокого уровня коррупции в республике.
Известия 15:52
Политика
Путин не завидует положению Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.
Новый День 10:55
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Политика
Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу.
РИА Новости 03:41
Кино
Брэндон Рут вернул себе физическую форму Супермена
Утверждалось, что оба актера исполнят роль одного из самых популярных персонажей комиксов DC, но в разных временных промежутках.
Kinonews.ru вчера в 12:22
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Хоккей
Салак пропустил 7 голов в первом матче за рижское «Динамо»
Рижское «Динамо» проиграло «Авангарду» (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sports.ru 14:49
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.
Lenta.ru 08:31
Политика
В Киеве прошёл митинг против согласования формулы Штайнмайера
В центре Киева прошёл митинг против согласования властями формулы Штайнмайера, определяющей механизм присвоения Донбассу особого статуса в составе Украины.
RT на русском 15:54
Технологии
Huawei приобрела акции британской компании Oxford Sciences Innovation
Китайская корпорация Huawei приобрела долю в британской компании по инвестированию в научные исследования Oxford Sciences Innovation (OSI), сообщает The Financial Times.
REGNUM 03:34
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Здоровье
В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском вчера в 09:19
Гаджеты
Samsung закрывает в Китае последний завод по выпуску смартфонов
Samsung уже закрывает в Китае последний завод по выпуску смартфонов, расположенный в Хойчжоу.
Astera 14:30
Политика
Путин уволит главного инспектора МВД
Президент России Владимир Путин уволит пять генералов, занимающих высшие должности в силовых органах, и двух региональных прокуроров.
News.ru 10:21
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 30 сентября – 4 октября
Представляем точный гороскоп для всех знаков Зодиака, который позволит вам избежать многих проблем.ОВЕН Из-за вашего эгоизма, проявленного в прошлом, теперь может наступить одиночество.
Алтайская правда 29 сентября в 20:30
Футбол
Головин и Крыховяк вошли в команду недели FIFA 20
В запасной состав команды недели вошел игрок «Локомотива» Гжегож Крыховяк.
Cyber.sports.ru 10:43
Космос
Российский телескоп на МКС через неделю начнет наблюдения за молниями
Ультрафиолетовый телескоп, установленный в начале сентября на борту Международной космической станции (МКС), поможет раскрыть природу молний и загадочных "световых взрывов" в атмосфере Земли.
ТАСС вчера в 10:38
Авто
Россияне стали чаще покупать подержанные машины по трейд-ин
Народные новости 30 сентября в 22:10
Гаджеты
Microsoft представила беспроводные наушники Surface Earbuds
MobiDevices 12:54
Культура
Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательного шоу»
Российский телеведущий Иван Ургант получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы" за шоу "Вечерний Ургант", которое выходит на "Первом канале".
РИА Новости 14:15
Космос
У странной звезды Табби обнаружили 21 аналог
Ученые считали, что эта необычно мерцающая звезда не имеет аналогов во Вселенной, но статья, опубликованная в издании The Astrophysical Journal Letter, показывает, что это вовсе не так.
Naked Science 30 сентября в 11:26
Шоу-бизнес
У Гуфа и Тимати после клипа про Москву испортились отношения
Рэпер Алексей Долматов, известный в шоу-бизнесе как Гуф, заявил на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что у него испортилось отношение к Тимати.
Телепрограмма 14:01
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 13:21
Здоровье
Немецкие медики помогут Светлане Светличной бороться с остеопорозом
Медики из Германии пообещали Светличной достать эффективное лекарство, которое может противостоять болезни. Светлана Афанасьевна не унывает.
Собеседник 05:57
Армия и оружие
Поставка Белоруссии четырех российских Су-30СМ ожидается в ноябре
Белоруссия ожидает поставку Россией первых четырех истребителей Су-30СМ в ноябре.
ТАСС 04:42
Киберспорт
Destiny 2 через 24 часа после запуска в Steam обновила свой же рекорд
Стоит отметить, что количество игроков постепенно увеличивалось в течение всего дня, а даже во время отключения серверов многие не выключали Destiny 2 — общий онлайн не падал ниже 100 тысяч человек.
Игромания.ру 13:55