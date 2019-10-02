Политика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина возобновила импорт электроэнергии из России

Напомним, в ноябре 2015 года «Укрэнерго» прекратило импорт электроэнергии из России. В сентябре 2019 года Верховная рада разрешила поставки по двусторонним договорам из России и Белоруссии. После этого «Нафтогаз Украины» начал закупки у «Белэнерго».
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Газета.Ru17:26

Украина налаживает энергосвязи с Россией

Коммерсантъ15:25

СМИ: Украина возобновила импорт электроэнергии из России

ТАСС09:48

Украина возобновила импорт российской электроэнергии

РИА Новости12:25

«Интер РАО» подтвердила возобновление поставок электроэнергии на Украину

Известия12:24

Украина возобновила закупки российской электроэнергии

Lenta.ru11:12

Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину

РБК12:59
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Индексация зарплат сотрудников бюджетной сферы началась с 1 октября. Зарплаты будут проиндексированы на 4,3%.
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Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
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Шевченко согласился возглавить «Милан»

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Как пишет РИА Новости, служебная собака по кличке Арэс вывела полицейских на след подозреваемого в избиении до смерти кондуктора трамвая во Владивостоке.
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Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться

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Lenta.ru 09:20
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Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Кино

Warner Bros. ищет актера на роль молодого Нео в новой «Матрице»

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РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин

Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК 11:07
Экономика

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru 22:15
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В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя в России на 43%

К 2016 году в России снизилось количество потребления алкоголя на душу населения на 43% по сравнению с показателями 2003 года.
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В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»

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Названы способы сэкономить на оплате отопления

По словам замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгения Блеха, самым эффективным способом экономии является установка индивидуального счетчика тепла.
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Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
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Жительницы Подмосковья смогут попасть на консультацию врача без направления и записи

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Замгендиректора «Аэрофлота» арестован

Решение заключить под стражу замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 октября вынес Басманный суд Москвы.
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Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
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Microsoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами

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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
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Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
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Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 30 сентября в 14:41
Происшествия

Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США

Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
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В США назвали «изменившие историю» провальные пуски России

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Спорт

Самуэльссон вновь призвал отстранить всех российских спортсменов

Известный критик допинга и России написал следующее: — В России существовала систематическая и контролируемая государством программа по использованию допинга, чтобы одерживать победу на международных соревнованиях, особенно во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.
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Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС

VSE42.RU вчера в 23:54
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