Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина возобновила импорт электроэнергии из России

Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России. По его мнению, украинский бюджет должен выигрывать, если импорт действительно будет происходить.
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Газета.Ruвчера в 17:26

Украина налаживает энергосвязи с Россией

Коммерсантъвчера в 15:25

СМИ: Украина возобновила импорт электроэнергии из России

ТАССвчера в 09:48

Украина возобновила импорт российской электроэнергии

РИА Новостивчера в 12:25

«Интер РАО» подтвердила возобновление поставок электроэнергии на Украину

Известиявчера в 12:24

Украина возобновила закупки российской электроэнергии

Lenta.ruвчера в 11:12

Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину

РБКвчера в 12:59
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Здоровье

Онкологи центра Блохина составили график увольнений

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
RT на русском вчера в 09:30
Авто

Volkswagen сделает Skoda конкурентом для бюджетных Hyundai и Kia

Тарантас Ньюс 30 сентября в 14:03
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МИД Венгрии указал на бездействие Украины в языковом вопросе

Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала, — заявил он.
iReactor вчера в 22:58
Политика

Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании

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Телеканал 360° вчера в 21:10
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 01 октября в 06:18
Политика

Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Политика

Путин не завидует положению Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.
Новый День вчера в 10:55
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Политика

Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Футбол

Гнабри и Суарес претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Sports.ru 01:15
Энергетика

«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца

Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены

Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости 01 октября в 15:43
Экономика

Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook

Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец вчера в 07:02
Политика

Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»

Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 01 октября в 12:12
Авто

Объявлены российские цены и комплектации нового Toyota RAV4

Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru 01 октября в 02:50
Авто

Начались продажи бюджетного «паркетника» Renault Kwid

Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Автоновости дня 01 октября в 10:23
Космос

Внегалактическое нейтрино объяснили столкновениями в джете блазара

Астрофизики выявили особенности в структуре джета блазара TXS 0506+056 — единственного отождествленного внегалактического источника нейтрино.
N+1 вчера в 08:29
Шоу-бизнес

Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу

Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk 01 октября в 16:27
Кино

В прокат вышла отреставрированная версия фильма «Калина красная»

Киноконцерн «Мосфильм» и синематека журнала «Искусство кино» выпустили в повторный прокат отреставрированную версию фильма Василия Шукшина «Калина красная».
Россия – Культура 30 сентября в 13:29
Экономика

Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Lenta.ru вчера в 16:53
ЖКХ

Названы способы сэкономить на оплате отопления

Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.
Известия вчера в 21:51
Хоккей

Овечкин признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»

Газета.Ru 00:26
Политика

На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
Lenta.ru вчера в 13:01
Политика

Путин выступил против обвинения Ирана в атаке на саудовские НПЗ

Россия против возложения вины на Иран по атаке в Саудовской Аравии, нет никаких доказательств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
РИА Новости вчера в 08:03
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