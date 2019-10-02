Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина возобновила импорт электроэнергии из России

Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России. По его мнению, украинский бюджет должен выигрывать, если импорт действительно будет происходить.
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России

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