Политика
Газета.RuУкраина возобновила импорт электроэнергии из России
Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России. По его мнению, украинский бюджет должен выигрывать, если импорт действительно будет происходить.
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Политика
Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
ФАН вчера в 12:34
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Общество
Известный телеведущий осудил действия герцогов Сассекских
Без ссылки на свои источники ведущий сообщил, что обращение не было согласовано со службой Букингемского дворца - это, вероятно, означает, что герцоги Сассекские считают себя вправе самостоятельно решать свои проблемы с прессой и публично осуждать действия одного из самых крупных и влиятельных таблоидов в Великобритании.
Газета.Ru 04:10
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.
RT на русском 05:29
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Происшествия
Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье
"Водитель грузовика переехал рептилию, перебегавшую дорогу", - пояснили в ведомстве.
ТАСС вчера в 16:08
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Происшествия
Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 12:23
Происшествия
СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.
News.ru вчера в 10:35
Политика
На Украине продолжаются протесты против «формулы Штайнмайера»
В некоторых украинских городах продолжаются протестные акции из-за «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Южный Федеральный 04:56
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге Чемпионов
ToDay News Ufa вчера в 16:45
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Технологии
В Сочи прошел форум «СПЕКТР-2019»
24-25 сентября 2019 года в Сочи на курорте Роза Хутор состоялся XIX Международный форум «СПЕКТР-2019».
КП - Кубань 05:19
Политика
Модель из Одессы рассказала, зачем Кива звонил ей из Рады
Rusvesna.su 04:46
Кино
Бывший режиссер Virtus.pro и RuHub займется фильмом по «Сталкеру»
Бывший режиссер трансляций и видеороликов в Virtus.pro и студии RuHub Максим Самойлов признался, что работает над фильмом по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Проект находится на ранней стадии производства.
CyberSport.ru вчера в 08:50
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском 04:18
Кино
Фото со съемок сиквела «Аватара»: Джеймс Кэмерон снова в воде
На фото режиссер картины Джеймс Кэмерон по колено в воде работает над одной из сцен с массивной 3D камерой.
КиноПоиск 05:10
Происшествия
Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска
Самоходный трап врезался в Airbus A321 авиакомпании Nordwind, в результате был повреждена обшивка самолета, пострадавших нет.
Известия 04:03
Политика
Партия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»
Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера".
Деловое.ТВ вчера в 05:56
Политика
Соловьев в эфире своей передачи оскорбил украинского журналиста
Владимир Соловьев накануне в эфире авторской передачи на федеральном телеканале «Россия 1» резко ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на его видеообращение.
Live24 03:49
Здоровье
Врачи-неонатологи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат
Скандал с массовым увольнением врачей разразился в пермской городской больнице №6 – там о готовности покинуть свои рабочие места заявили врачи-неонатологи.
Газета.Ru 03:56
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Гаджеты
Microsoft представила Windows 10X
Live24 02:12
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24