Политика
Газета.RuУкраина возобновила импорт электроэнергии из России
Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России. По его мнению, украинский бюджет должен выигрывать, если импорт действительно будет происходить.
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Авто
Водителям рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине
Автоновости дня 30 сентября в 22:46
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Общество
В выходные дни в Петербурге может выпасть первый снег
Санкт-Петербургские ведомости 02:39
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой
Газета.Ru вчера в 10:53
Происшествия
В Балашихе школьника задержали за убийство сверстницы
Пятнадцатилетний школьник задержан в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве учащейся той же школы.
REGNUM 04:12
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Путин 2 октября проведет совещание по модернизации здравоохранения
Президент Владимир Путин в среду, 2 октября, проведет очередное совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила пресс-служба Кремля.
ТАСС 01 октября в 08:17
Экономика
Продукты питания к концу года могут подорожать на 3-3,5 процента
По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рост цен на продукты питания по итогам года составит 3-3,5 процента.
Российская газета 01:40
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 01 октября в 06:18
Единоборства
Емельяненко и Кокляев устроили драку в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили драку в одном из ресторанов в центре Москвы.
REGNUM 04:08
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Здоровье
В одной из школ Челябинской области скрывают вспышку лишая
Родители школьников из копейского поселка Горняк обвинили администрацию местной школы в бездействии.
КП - Челябинск 03:54
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Здоровье
Врачи-неонатологи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат
Скандал с массовым увольнением врачей разразился в пермской городской больнице №6 – там о готовности покинуть свои рабочие места заявили врачи-неонатологи.
Газета.Ru 03:56
Армия и оружие
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия вчера в 21:12
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru вчера в 06:11
Политика
США объявили о новых пошлинах на европейские товары
США введут пошлины на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере десяти процентов и на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25 процентов, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.
РИА Новости вчера в 16:58
Гаджеты
Microsoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами
3DNews вчера в 13:01
Политика
Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве
В Киеве на майдане Незалежности вечером 2 октября собрались демонстранты, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера», которая вводит особый статус для Донбасса.
РБК вчера в 17:56
Политика
Макрон поддержал продолжение работы делегации РФ в ПАСЕ
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в Совете Европы и его Парламентской ассамблее.
Известия 01 октября в 07:57
Наука
Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги
Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Общество
Инициатора бунта детских онкологов в центре Блохина отстранили
Замглавы НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич (на фото третий слева) отстранен от должности исполняющего обязанности завотделения, сообщает Газета.ру Менткевич был инициатором видеообращения группы детских онкологов, в котором врачи пожаловались на плохие условия, в которых лечат детей.
Национальная служба новостей 01 октября в 02:24