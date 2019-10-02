Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецУкраина возобновила импорт электроэнергии из России

"Интер РАО" сообщила о возобновлении поставок электроэнергии Украине, которые фактически были прекращены в 2015 году. В компании заявили, что импорт идет по предоплате в пилотном режиме. В "Укрэнерго" ранее в среду заявили, что поставки идут с 1 октября.
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Газета.Ruвчера в 17:26

Украина налаживает энергосвязи с Россией

Коммерсантъвчера в 15:25

СМИ: Украина возобновила импорт электроэнергии из России

ТАССвчера в 09:48

Украина возобновила импорт российской электроэнергии

РИА Новостивчера в 12:25

«Интер РАО» подтвердила возобновление поставок электроэнергии на Украину

Известиявчера в 12:24

Украина возобновила закупки российской электроэнергии

Lenta.ruвчера в 11:12

Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину

РБКвчера в 12:59
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ТАСС 07:02
Политика

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ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

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Финансы

Фондовый рынок США обрушился из-за неопределенности

По мнению экспертов, произошедшее связано с опасениями вокруг возможного замедления американской экономики, а также с неопределенностью в торговой сфере.
Российская газета вчера в 18:50
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В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Экономика

Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Политика

ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Происшествия

Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице

Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Происшествия

Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском

МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
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Политика

Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона и опубликовал отрывок из своей телепередачи в инстаграме.
Газета.Ru 05:43
Культура

В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ

Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
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Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Футбол

ЦСКА примет «Эспаньол» в Лиге Европы

ЦСКА сыграет с Эспаньолом во втором туре группового этапа Лиги Европы.
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Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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Из-за аварии певица Ольга Бузова опоздала на концерт в Новокузнецке

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Полиция проверяет «бойцовский клуб» в московской школе

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Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
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Названы комментаторы боя Головкин — Деревянченко

Трансляция стартует в 4:00 по московскому времени, а комментаторами, как уже говорилось выше, станут Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший — известные журналисты, эксперты и аналитики бокса.
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За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22
Общество

Стало известно о штурме АЭС сверхсекретным советским спецназом

Лучшие оперативники Советского Союза, которые попадали в сверхсекретную школу подготовки спецназа — Курсы усовершенствования офицерского состава КГБ, проходили подготовку на действующих ядерных объектах СССР.
Lenta.ru 06:32
Гаджеты

Могут ли смартфоны на базе Android конкурировать с новым iPhone 11?

Недавно в России стартовали продажи новых «айфонов»: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, цены на которые в самой богатой комплектации переваливают за 130 000 рублей.
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Политика

ЕС разработал правила по визовым заявлениям от жителей ЛНР и ДНР

«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении ЕК.
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В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

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В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении

Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
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Политика

Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»

Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 01 октября в 12:12
Политика

Британия ослабила санкции против России ради Марса

Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
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