Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина возобновит пассажирское сообщением с Крымом

Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные. Ранее сообщалось, что Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса.
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Украина возобновит пассажирское сообщение с Крымом

URA.Ru06:23

Украина запустит транспорт на границе с Крымом

RT на русском06:29

В Крыму назвали здравыми планы Киева возобновить перевозки на полуостров

ТАСС07:27

В Совфеде поприветствовали решение Киева возобновить перевозки в Крым

РЕН ТВ07:53

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Вести.Ru06:21

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РИА Новости05:54

В Крыму восхитились идеей Украины возобновить перевозки на полуостров

Газета.Ru07:53
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NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
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Компания Apple хочет выйти на традиционный кинорынок и показывать свои фильмы в кинотеатрах.
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Встреча проходила в день рождения главного тренера гостей, которому исполнилось 52 года.
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Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал об опыте переговоров с экс-президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.
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