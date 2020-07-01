После запуска «Турецкого Потока» Газпром полностью отказался от использования Трансбалканского газопровода для поставок газа в Турцию, Грецию, Болгарию и Румынию.

Происшествия После скандала в лицее Вольска директора задержали за взятки В вольском лицее вскрыты системные нарушения прав детей В Вольске Саратовской области правоохранительные органы получили не менее 16 жалоб на грубые нарушения прав учащихся По данным следствия, с апреля 2017 года по май 2020 года директор учебного заведения выдвинул в адрес 10 подчиненных требование о передаче ему взяток "за общее покровительство и попустительство по службе". 1

Политика В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».

Общество Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. 573

Общество Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах. 7

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 35

Здоровье С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19. 230

Происшествия На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.

Спорт World Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафа «World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», — цитирует слова представителя World Athletics ТАСС.

Происшествия Источник: иномарка хоккеиста Анисина снесла столб электропередач Иномарка российского хоккеиста Михаила Анисина снесла столб электропередач в селе Козлово Тверской области, сообщает Telegram-канал LIFE Shot. 2

Наука Беспилотные автомобили смогут разрабатывать все желающие С 1 июля на сайте www.project-aslan.org уже доступно для скачивания программное обеспечение с открытым исходным кодом, а также данные с 22 тестовых беспилотных автомобилей, которые в настоящее время проходят испытания в нескольких странах мира, от Великобритании до Гонконга.

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 28

Религия Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ Захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом опальный схиигумен Сергий (Романов) выдвинул Екатеринбургской епархии игумена Вениамина (Райникова) условие, при котором он будет присутствовать на церковном суде против него. 39

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 779