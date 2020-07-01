Общество
REGNUMУкраина впервые осуществила поставку газа в Румынию
После запуска «Турецкого Потока» Газпром полностью отказался от использования Трансбалканского газопровода для поставок газа в Турцию, Грецию, Болгарию и Румынию.
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Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала Милонову о зависимости Элджея и Ивлеевой
iReactor 30 июня в 10:37
Происшествия
Столкновения самолетов удалось избежать в небе над Ростовом-на-Дону
В небе над Ростовом-на-Дону удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates.
Газета.Ru 07:26
Происшествия
После скандала в лицее Вольска директора задержали за взятки
В вольском лицее вскрыты системные нарушения прав детей В Вольске Саратовской области правоохранительные органы получили не менее 16 жалоб на грубые нарушения прав учащихся По данным следствия, с апреля 2017 года по май 2020 года директор учебного заведения выдвинул в адрес 10 подчиненных требование о передаче ему взяток "за общее покровительство и попустительство по службе".
Четвертая Власть 05:44
Политика
В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США
Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».
Взгляд.ру 05:20
Общество
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля.
РБК 07:11
Общество
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Общество
Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Интернет
Microsoft официально представила новый дизайн Windows 10
Деловое.ТВ 06:04
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Происшествия
На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение
На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
RT на русском 07:31
Спорт
World Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафа
«World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», — цитирует слова представителя World Athletics ТАСС.
CT news 06:39
Происшествия
Источник: иномарка хоккеиста Анисина снесла столб электропередач
Иномарка российского хоккеиста Михаила Анисина снесла столб электропередач в селе Козлово Тверской области, сообщает Telegram-канал LIFE Shot.
Газета.Ru 06:24
Происшествия
В Свердловской области от COVID-19 умерли шесть человек
Екатеринбург, 2 июля 2020, 12:06 — REGNUM В Свердловской области скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом.
REGNUM 05:06
Наука
Беспилотные автомобили смогут разрабатывать все желающие
С 1 июля на сайте www.project-aslan.org уже доступно для скачивания программное обеспечение с открытым исходным кодом, а также данные с 22 тестовых беспилотных автомобилей, которые в настоящее время проходят испытания в нескольких странах мира, от Великобритании до Гонконга.
Популярная механика 05:00
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Политика
Матвиенко назвала сроки принятия законов по поправкам в Конституцию
Все законы для реализации поправок в Конституцию могут быть приняты уже в июле.
Компания 06:51
Религия
Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ
Захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом опальный схиигумен Сергий (Романов) выдвинул Екатеринбургской епархии игумена Вениамина (Райникова) условие, при котором он будет присутствовать на церковном суде против него.
Lenta.ru 05:55
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Здоровье
Три района Орловской области полностью очистились от коронавируса
В трех районах Орловской области победили коронавирус. Чистые районы перечислил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.
Орловские новости 06:24
Общество
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 01:32
Общество
В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов
В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
РБК 07:20
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В лиге отметили, что разрешение о проведении матча выносит Роспотребнадзор Оренбурга.
CT news 04:12