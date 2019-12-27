Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр командования воздушных сил ВСУ. Пострадала казахстанская авиакомпании Euro-Asia Air, чей самолет полетел над Крымом 8 августа.

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

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