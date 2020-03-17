Коронавирус
Газета.RuУкраина временно закрыла границы с Крымом
Въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с министерством. 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки на Украине. Останавливается работа метро в городах.
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