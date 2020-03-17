Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУкраина временно закрыла границы с Крымом

Въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с министерством. 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки на Украине. Останавливается работа метро в городах.
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Украина временно закрыла границы с Крымом из-за коронавируса

РБК04:37

Украина закрывает границу с Крымом на две недели из-за угрозы коронавируса

КП - Крым03:52

Украина приостановила работу пунктов пропуска на границе с Крымом

ТАСС03:29

Украина временно остановила работу пунктов пропуска на границе с Крымом

Krym.News03:42

Госпогранслужба Украины разъяснила правила пересечения границы с Крымом

ИА Крыминформ03:36

Украина приостановила работу КПП на границе с Крымом

РИА Новости03:45

Украина закрыла КПП на границе с Крымом из-за коронавируса

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