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Транспорт Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.

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Шоу-бизнес 65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало 65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.

Общество Названы затронутые коронавирусом регионы России За последние сутки в России зарегистрированы 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Спорт В России отменили все международные соревнования Минспорт России решил отменить все международные соревнования на территории России из-за вспышки коронавируса, следует из письма министра спорта Олега Матыцина органам исполнительной власти субъектов.

Финансы Россия увеличила вложения в гособлигации США на $536 млн В январе Россия увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries) на $536млн по сравнению с декабрем, до $10,510 млрд, следует из данных минфина США.

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Общество В Ивановской области ввели режим повышенной готовности "В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области с 18 марта вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Общество В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.

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Армия и оружие Стартовало совместное российско-турецкое патрулирование в Идлибе ТАСС информирует о том, что в рамках договоренностей России и Турции, достигнутых 5 марта в Москве, военные полицейские РФ прибыли к месту встречи с турецкими военнослужащими, расположенному на окраине города Саракиба, где они займутся совместным патрулированием участка трассы М-4 в провинции Идлиб.

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