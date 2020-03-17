Коронавирус
Газета.RuУкраина временно закрыла границы с Крымом
Въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с министерством. 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки на Украине. Останавливается работа метро в городах.
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Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Транспорт
Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Политика
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Происшествия
Мособлсуд приговорил травника из Перу к семи годам колонии
«Суд назначил Диас-Струкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сказал Смирнов.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Наука
Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом
Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Общество
Названы затронутые коронавирусом регионы России
За последние сутки в России зарегистрированы 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Спорт
В России отменили все международные соревнования
Минспорт России решил отменить все международные соревнования на территории России из-за вспышки коронавируса, следует из письма министра спорта Олега Матыцина органам исполнительной власти субъектов.
Здоровье
Дети названы скрытыми разносчиками коронавируса
Китайские ученые назвали детей скрытыми разносчиками коронавируса.
Общество
В России от коронавируса вылечились восемь человек
На сайте указано, что в России зарегистрировано 93 случая заболевания, восемь человек выздоровели.
Финансы
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $536 млн
В январе Россия увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries) на $536млн по сравнению с декабрем, до $10,510 млрд, следует из данных минфина США.
Экономика
В Нижнем Новгороде в 2020 году планируют изменить тарифы на проезд
Тарифы на проезд планируется изменить в Нижнем Новгороде в 2020 году, чтобы увеличить доходы от перевозки пассажиров.
Политика
На Украине назначена новый генпрокурор
Верховная рада приняла постановление о предоставлении согласия на назначение генпрокурором Украины Ирины Венедиктовой.
Общество
В Ивановской области ввели режим повышенной готовности
"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области с 18 марта вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.
Политика
Путин не считает несистемную оппозицию врагами государства
Президент России Владимир Путин заявил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства.
Здоровье
Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Общество
ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться на время от наличности как источника распространения коронавирусной инфекции в мире.
Армия и оружие
Стартовало совместное российско-турецкое патрулирование в Идлибе
ТАСС информирует о том, что в рамках договоренностей России и Турции, достигнутых 5 марта в Москве, военные полицейские РФ прибыли к месту встречи с турецкими военнослужащими, расположенному на окраине города Саракиба, где они займутся совместным патрулированием участка трассы М-4 в провинции Идлиб.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.
Музыка
Максим Фадеев хочет лишить Глюкозу сценического имени
Наталья Ионова-Чистякова, известная по псевдониму Глюкоза, сообщила, что продюсер Максим Фадеев хочет лишить ее сценического имени.
Здоровье
Назван возможный срок, когда окончится пандемия COVID-19 в мире
Американскими специалистами из Калифорнийского университета считается, что единственной стратегией борьбы с коронавирусом является развитие иммунитета у населения.
Футбол
Прядкин переизбран на пост президента РПЛ
Как стало известно «Чемпионату», президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин переизбран на новый пятилетний срок.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 85 копеек — до 73,45 рубля. Курс евро увеличился на 53 копейки и составил 81,26 рубля.
Религия
РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.