Общество

ИзвестияИзвестияУкраина закрыла КПП «Каланчак» на границе с Крымом

КПП «Каланчак» не будет работать с 7 по 15 ноября из-за проведения строительных работ повышенной опасности, уточняет RT. Пункт пропуска будут реконструировать в связи с предстоящим приездом президента Украины Владимира Зеленского, пишет REGNUM.
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Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом

РЕН ТВ02:10

На границе с Крымом временно закроют пункт пропуска

РИА Новости Крым05 ноября в 10:58

КПП в Крыму работают, несмотря на ограничения со стороны Украины

RT на русском02:30

Украина с 7 ноября закрыла один из пунктов пропуска на границе с Крымом

КП - Крым02:23

За сутки до закрытия крымский КПП с Украиной пересекли более 2 тыс. граждан

REGNUM03:20

Пункт пропуска «Армянск» на границе Крыма с Украиной временно закрыт

Аргументы и Факты - Крым02:05

КПП на севере Крыма работают штатно после прекращения пропуска россиян со стороны Украины

ТАСС02:36
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Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Кино

Вышел трейлер экранизации «Цвета из иных миров» Лавкрафта

7 сентября на МКФ в Торонто состоялась премьера очередной экранизации "Цвета из иных миров" ("Сияние извне", The Colour Out of Space) Лавкрафта - с Николасом Кейджем в главной роли.
Российская газета 04:36
Футбол

Мане: «Слова Гвардиолы позволят привлечь внимание рефери»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в преддверии матча с «Манчестер Сити» прокомментировал высказывание наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.
Soccer.ru 00:39
Футбол

Что болельщики думают о предстоящей игре «Краснодара» и «Трабзонспора»

«Быки» ведут активный диалог с болельщиками. В торговом центре Краснодара несколько игроков приняли участие в афтограф-сессии.
Кубань 24 03:38
Хоккей

Алексей Кудашов: «Против Финляндии сыграет Бочаров»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов объявил вратаря на стартовый матч национальной команды на Кубке Карьяла против хозяев турнира — финнов.
Спорт-Экспресс 04:08
Интернет

В WhatsApp изменились настройки приватности

В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп. Об этом сообщается в блоге компании.
РИА Новости 01:10
Политика

Володин назвал размер ущерба ЕС от санкций против России

Как отметил парламентарий, ЕС, в который входит Словакия, «принял санкции», из-за чего двусторонние отношения страдают, «если говорить о товарообороте».
RT на русском 05:11
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Общество

Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Экономика

Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 12%

Чистая прибыль «Ростелекома» в третьем квартале 2019 года увеличилась на 12% до 6,4 млрд руб. по сравнению с 5,7 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в отчётности компании по МСФО.
Rambler News Service 01:09
Общество

Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

РБК 02:26
Происшествия

Трем фигурантам «московского дела» ужесточили обвинение

Следствие ужесточило обвинение трем фигурантам "московского дела" - Максиму Мартинцову, Александру Мыльникову и Егору Лесных - которых обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН на акции 27 июля.
Московский Комсомолец 04:11
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Армия и оружие

Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Экономика

Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая

Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
Российская газета 04 ноября в 11:23
Происшествия

Россиянин избил врача за сообщение о смерти родственника

В Томской области Следственный комитет России (СКР) начал проверку после избиения врача скорой помощи родственником умершего пациента — на медика напали после констатации смерти.
Lenta.ru 03:53
Общество

Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко

Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.
ТАСС 04:22
Политика

Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

Западные страны начали активно вмешиваться во внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, передает «РИА Новости».
РБК 03:56
Происшествия

Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске

Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
RT на русском 02:17
Политика

Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook украинским посольством в США.
ТАСС 04:05
Кино

Джеймс Дин снимется в кино через 64 года после своей смерти

Актер Джеймс Дин, трагически погибший в 1955 году в возрасте 24 лет, сыграет одну из главных ролей в новом фильме о войне во Вьетнаме "В поисках Джека" (Finding Jack).
ИА InterMedia 01:09
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru вчера в 16:03
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Происшествия

Против укравших Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело

Против девушек из Подольска, которые украли металлическую фигурку нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ "кража".
Газета.Ru 05 ноября в 11:01
Экономика

Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
REGNUM 02:52
Политика

Россия и Казахстан определили границу между странами

Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента.
РИА Новости 02:29
Происшествия

В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом

Российская газета 04:15
Происшествия

Облившему себя и пристава бензином россиянину сократили часть долга

Сумма долга супругов из Нижнего Тагила Дмитрия Кашина и Веры Брыловой после нападения с бензином на пристава была пересчитана и сокращена на три миллиона рублей — с 25 до 22 миллионов, сообщает URA.RU.
Lenta.ru 04:57
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