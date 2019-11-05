Политика
РЕН ТВУкраина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом
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Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Происшествия
Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях
Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Интерфакс 06:40
Общество
На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года
В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Футбол
Рыбус перенесет операцию в декабре
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что ему предстоит операция в декабре.
Спорт-Экспресс 05:16
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Происшествия
В Новороссийске произошел пожар на нефтебазе
7 ноября в 09:04 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на территории нефтебазы в пригороде города-героя.
КП - Кубань 02:08
Культура
Александр Купцов из сериала «Неотложка» умер после спектакля
Актуальные Новости 06:47
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Армия и оружие
Кадыров рассказал о выпуске бронеавтомобиля в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о состоявшейся презентации бронированного автомобиля «Болат», выпуск которого наладят в республике.
Московский Комсомолец вчера в 06:10
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Авто
Российский авторынок продолжил падение по итогам октября
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 г. и составили 152 057 шт.
Ведомости 06:08
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Мойка78 вчера в 18:51
Происшествия
Суд отменил оправдательный приговор экс-замглавы петербургского УФСИН
Верховный суд отменил оправдательный приговор бывшему замначальника управления ФСИН России по Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко по делу об убийстве сотрудника регионального управления ФСИН.
Взгляд.ру вчера в 08:36
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Единоборства
Российский боец Волков объяснил слова Макгрегора о дагестанцах
Россиянин Александр Волков, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), дал оценку словам ирландца Конора Макгрегора, оскорбившим жителей Дагестана.
Lenta.ru 06:40
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Политика
Макрон заявил, что НАТО «впала в кому»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией.
Интерфакс 06:14
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Lenta.ru вчера в 02:50
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель объявила о второй беременности
Накануне Ольга поделилась радостной новостью. Она подтвердила слухи о второй беременности.
Телепрограмма 05:47
Политика
Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07