Политика

REGNUMREGNUMУкраина временно закрывает КПП на границе с Крымом

Госпогранслужба Украины на период с 7 по 15 ноября закрывает контрольно-пропускной пункт «Каланчак» на границе с Крымом. Об этом сообщается на странице Азово-Черноморского регионального управления ведомства в Facebook.
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Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом

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