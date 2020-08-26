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Lenta.ru
Lenta.ru

Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса

Правительство Украины закрыло границу на въезд для иностранцев. Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает «РБК-Украина». По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничения начнут действовать с полуночи субботы, 29 августа.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Украина снова закрывает границы для иностранцев

Газета.Ru12:53
РИА Новости

Украина временно закрыла въезд для иностранцев из-за коронавируса

РИА Новости10:28
Царьград

Украина закроется для иностранцев до конца сентября. Есть исключения, но не для России

Царьград07:38
Российская газета

Украина закрыла границы для иностранцев до 28 сентября

Российская газета08:19
RT на русском

Украина временно закрывает границу для иностранцев

RT на русском08:11
ТАСС

Украина из-за коронавируса с 29 августа запретила на месяц въезд иностранцам

ТАСС08:35
РБК

Украина на месяц ограничила въезд иностранцам из-за коронавируса

РБК07:38
КП - Молдова

Пограничная служба Украины - «КП»: У жителей Молдовы есть всего два дня, чтобы приехать к нам на море, но пустят ли их обратно - неизвестно

КП - Молдова13:20
КП - Беларусь

С 29 августа Украина вводит запрет на въезд в страну для иностранцев. Он будет действовать до 28 сентября

КП - Беларусь08:04

Более 93 тыс. автомобилей Datsun отзывают в России

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», являющаяся официальным представительством Datsun в России, запускает отзывную кампанию, под которую попадают 93 373 автомобиля Datsun on-DO/mi-DO, сошедших с конвейера в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года.
SpeedMe08:14
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
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Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новости14:10

На закрытии кинофестиваля «Восток & Запад» назовут победителей

Традиционных золотых сарматских львов вручат победителям в таких номинациях, как «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший режиссер» в международной и российской программе, а также конкурсе короткометражных фильмов «Шаг».
Orenonline.ru07:20
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РФПИ объявил начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной в Центре имени Гамалеи, начались в Москве, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Ведомости13:06
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