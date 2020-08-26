Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
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Правительство Украины закрыло границу на въезд для иностранцев. Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает «РБК-Украина». По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничения начнут действовать с полуночи субботы, 29 августа.В источнике
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