Политика

RT на русскомRT на русскомУкраина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Как пишет «Укринформ», украинцам советуют ограничить зарубежные поездки.
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Украина решила запретить въезд для иностранцев

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Украина на две недели закроет границу для иностранцев

Интерфакс09:19

Украина временно закрывает границу для иностранцев

RT на русском09:18

Украина закроет границы из-за коронавируса

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Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса

РИА Новости09:11

Украина закроет границу для иностранцев на две недели

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Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
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Магас, 13 марта 2020, 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии.
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Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
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Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

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Вести.Ru вчера в 23:53
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ТАСС 13:55
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Эр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти

Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
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Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
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Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
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Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
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Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ведомости 13:41
Авто

Появилась информация о новой Chevrolet Niva

Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
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Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
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Моравецкий подчеркнул, что речь идет о границах внутри Шенгенской зоны, так как на востоке - на границе с Украиной, Белоруссией и Россией контроль и так производится.
ТАСС 14:32
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Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
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Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
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Футбол

Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
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Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
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Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее

Снимали фильм на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Фильм и трейлер можно уже посмотреть на официальном российском канале Apple на YouTube.
Что происходит 11 марта в 01:43
Политика

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Shraibikus News вчера в 13:09
Общество

В Краснодарском крае выявили случай заражения коронавирусом

Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному эпизоду выявлено в Краснодаре и Калининграде, передает «Интерфакс» .
Юга.ру вчера в 12:41
Армия и оружие

Донбасс — сводка с фронта. 12 марта

На луганском направлении украинские боевики четыре раза за сутки нарушили «режим тишины».
ИА Новороссия 11 марта в 18:29
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IBU отменил эстафеты на этапе КМ в Контиолахти

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить эстафетные гонки в рамках этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
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Алексей Мячеславович Данилов
Украинский мэр
Украинский государственный и политический деятель. Секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019 года. Городской голова Луганска, губернатор Луганской области, народный депутат Украины V созыва.
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