Политика

RT на русскомRT на русскомУкраина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Как пишет «Укринформ», украинцам советуют ограничить зарубежные поездки.
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Украина решила запретить въезд для иностранцев

РБК10:10

Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса

РИА Новости09:11

Украина закроет границу для иностранцев на две недели

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Украина временно закрывает границу для иностранцев

RT на русском09:18

Украина закроет границы из-за коронавируса

Lenta.ru09:14

Украина из-за коронавируса закрывает въезд в страну для иностранцев

ТАСС10:05

Украина на две недели закроет границу для иностранцев

Интерфакс09:19
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Биатлон

Херрман выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Куклина — седьмая

Немка Дених Херрман заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
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Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Общество

В России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:10
Общество

На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
РБК 10:39
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Политика

В МИД Китая считают, что коронавирус в Ухань могли завезти военные США

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выдвинул предположение, что стремительно распространяющийся по миру коронавирус в Ухань завезли американцы.
Амур.инфо вчера в 21:45
Игры

В Dreams уже тестируют возможность создавать коммерческие игры

Игромания.ру 11:14
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В Кирове выявлен первый заболевший коронавирусом

В Кирове зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
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Футбол

КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова

Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Metaratings 06:15
Общество

Малышева назвала главное средство от коронавируса

Телеведущая и врач Елена Малышева считает гигиену главным средством защиты от коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:31
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Происшествия

В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
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Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
News.ru вчера в 03:51
Политика

Украина закроет границы с ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Украинские власти намерены запретить въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Здоровье

Коронавирус может вызвать мужское бесплодие

Отмечается, что никакие анализы не подтвердили того, что эта инфекция поражает яички и оказывает влияние на мужскую фертильность.
RuNews24.ru 03:47
Политика

Трамп анонсировал проведение пресс-конференции по коронавирусу

Пресс-конференцию, посвященную проблеме коронавируса, проведет президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил 13 марта в своем Twitter.
Красная весна 11:27
Футбол

Чернышенко уверен, что Россия готова провести Евро-2020

Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.
Sport.ru 11:28
Политика

Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции из-за Украины

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении физических лиц и организаций России.
Коммерсантъ 11:23
Политика

Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
Автоспорт

«Формула-1» отложила этапы в Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса

Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама «Формулы-1» перенесены из-за ситуации с глобальным распространением коронавируса.
РБК 09:17
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о "минировании", сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 10:34
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Китайская компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro, а также усовершенствованную версию устройства Note 9 Pro Max.
Piter.tv 07:25
Футбол

Чемпионат России. «Динамо» сыграет с «Ахматом»

22-й тур РПЛ стартует матчем между «Динамо» и «Ахматом». Завтра «Спартак» проведет выездной матч с «Оренбургом», «Зенит» примет «Урал».
Sports.ru 04:10
Футбол

Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины

В 1/2 финала вышли киевское «Динамо», полтавская «Ворскла», «Мариуполь» и перволиговый «Минай».
Bookmaker-ratings.ru 07:45
Политика

Казахстан закрыл для граждан выезд в Россию и Киргизию

Казахстан временно ограничил пересечение границы с Россией и Киргизией по внутренним документам. Причиной стала коронавирусная инфекция.
BFM.ru 11:20
Шоу-бизнес

Юлия Савичева отменила дальневосточный тур из-за проблем со здоровьем

ФАН вчера в 03:46
Музыка

Российские артисты начали массово отменять свои выступления в Европе

Российские артисты массово отменяют свои концерты в Европе, следует из афиш европейских концертных агентств и билетных агрегаторов.
РБК 05:30
Наука

Сидение на корточках является полезным для здоровья

Как сообщает ToDay News Ufa, американские ученые, изучающие африканские аборигенные племенные сообщества, подметили, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.
ToDay News Ufa 10 марта в 14:07
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Алексей Мячеславович Данилов
Украинский мэр
Украинский государственный и политический деятель. Секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019 года. Городской голова Луганска, губернатор Луганской области, народный депутат Украины V созыва.
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