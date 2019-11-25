Экономика
Lenta.ruУкраина втридорога закупит российский уголь в Европе
Филиал «Украинских железных дорог» собирается купить 2,9 тысячи тонн угля из России, причем сделать это через фирму-прокладку и венгерскую компанию. В общей сложности поставки обойдутся в 12,5 миллиона гривен (33 миллиона рублей), что заметно дороже обычного, сообщает портал «Наші Гроші».
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Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Политика
В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
Происшествия
В Пскове неизвестный с ножом напал на врача детской больницы
В Пскове сегодня, 25 ноября, на врача-гематолога детской областной клинической больницы напал неизвестный с ножом.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Спорт
Олимпийский комитет России настаивает на полной смене руководства ВФЛА
Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) принять меры по полному обновлению руководящего состава организации.
Культура
Умер заслуженный актер России Виктор Семенов
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Политика
Лукашенко назвал Калининградскую область «своей»
По словам Лукашенко, Белоруссия во многих отношениях отвечала и отвечает за Калининградскую область и он неоднократно говорил об этом как первому президенту России Борису Ельцину, так и нынешнему главе государства Владимиру Путину, передает «РИА Новости».
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Общество
Лео Бокерия стал почетным президентом центра имени Бакулева
Политика
Жириновский предложил расширить границы самообороны
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Космос
Запуск «Прогресса МС-13» перенесли на 6 декабря
Запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесли с 1 декабря на 6 декабря в связи с заменой бортового кабеля.
Общество
Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на гулявшую с ребенком бывшую жену
На юго-востоке Москвы мужчина ударил ножом бывшую супругу, которая возвращалась с ребенком с прогулки, сообщает столичное управление Следственного комитета России.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Экономика
Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.