Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина втридорога закупит российский уголь в Европе

Филиал «Украинских железных дорог» собирается купить 2,9 тысячи тонн угля из России, причем сделать это через фирму-прокладку и венгерскую компанию. В общей сложности поставки обойдутся в 12,5 миллиона гривен (33 миллиона рублей), что заметно дороже обычного, сообщает портал «Наші Гроші».
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Украина втридорога закупит российский уголь в Европе

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