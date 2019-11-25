Филиал «Украинских железных дорог» собирается купить 2,9 тысячи тонн угля из России, причем сделать это через фирму-прокладку и венгерскую компанию. В общей сложности поставки обойдутся в 12,5 миллиона гривен (33 миллиона рублей), что заметно дороже обычного, сообщает портал «Наші Гроші».

Политика Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, согласно которому к СМИ-иностранным агентам могут быть приравнены физические лица, распространяющие сообщения изданий, обладающих таким статусом.

Общество Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

Фигурное катание Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов Вернувшиеся в Россию участники последнего этапа серии Гран-при, который проходил в Японии, по прилету не получили свои коньки и костюмы, которые были в багаже спортсменов.

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Футбол Абрамович не собирается продавать «Челси» Абрамович купил футбольный клуб в 2003 году. За это время «Челси» выиграл пять раз чемпионат Англии, а также один раз – Лигу чемпионов.

Шоу-бизнес Нетиевский назвал виновника развала «Уральских пельменей» Оставшиеся в шоу участники доверились Орлову и, по мнению экс-руководителя команды, совершили большую ошибку, поскольку тот является «клопом», присосавшимся к коллективу и выкачивающим из него деньги.

Экономика Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.