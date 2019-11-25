Экономика
Lenta.ruУкраина втридорога закупит российский уголь в Европе
Филиал «Украинских железных дорог» собирается купить 2,9 тысячи тонн угля из России, причем сделать это через фирму-прокладку и венгерскую компанию. В общей сложности поставки обойдутся в 12,5 миллиона гривен (33 миллиона рублей), что заметно дороже обычного, сообщает портал «Наші Гроші».
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Армия и оружие
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Энергетика
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Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
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NASA и EKA планируют доставить образцы пород с Марса через 10 лет
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся совместно реализовать проект по доставке образцов марсианских пород на Землю.
Происшествия
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Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
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Пригород Севастополя вошел в топ-10 самых веселых названий в России
Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
Космос
Роскосмос подтвердил перенос запуска «Прогресс МС-13»
Спорт
Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
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Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
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По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Экономика
МТС сообщил о продаже украинского филиала азербайджанской компании
Российский сотовый оператор МТС заключил соглашение о продаже дочерней компании на Украине.
Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Футбол
Абрамович не собирается продавать «Челси»
Абрамович купил футбольный клуб в 2003 году. За это время «Челси» выиграл пять раз чемпионат Англии, а также один раз – Лигу чемпионов.
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал виновника развала «Уральских пельменей»
Оставшиеся в шоу участники доверились Орлову и, по мнению экс-руководителя команды, совершили большую ошибку, поскольку тот является «клопом», присосавшимся к коллективу и выкачивающим из него деньги.
Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
Общество
Протестующие ворвались в здание Нацбанка Украины
В Киеве перед зданием Нацбанка Украины (НБУ) проходит массовая протестная акция.
Общество
Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева
Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
Финансы
Рубль продолжит получать поддержку
В России продолжается налоговый период.
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019
Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
Происшествия
Отец юной пациентки пырнул детского врача в псковской больнице
ЧП произошло днем 25 ноября в здании больницы: злоумышленник пырнул врача-гематолога, после чего скрылся.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Происшествия
Уволенный из-за «дела Голунова» оперативник устроился в «Красное и Белое»
Акбар Сергалиев, тезка бывшего оперативника управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы, стал сотрудником отдела по предотвращению потерь в сети алкомаркетов «Красное и Белое», сообщил РБК представитель компании.