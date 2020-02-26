Экономика
Piter.tvУкраина ввела антидемпинговые пошлины на российскую сталь
Украина ввела антидемпинговую пошлину на часть стальной российской продукции. Пошлины в размере 50,09 % на импорт утвердили сроком на пять лет Такое решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ).
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Политика
Трамп: Индия закупит оружия у США на $3 млрд
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Общество
Голикова: пять прототипов вакцины от коронавируса разработаны в РФ
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что возможность завоза в Россию коронавируса Covid-19 возрастает.
Общество
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Люди заразились новым коронавирусом COVID-19 от животных, например, от котов, уверен министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Экономика
Чеснок в России подорожал из-за коронавируса
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская ждут второго ребенка
Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
Футбол
Неймар отказался тренироваться с «ПСЖ»
На прошлой неделе Неймар публично раскритиковал решение тренерского штаба не выпускать его на матч Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд (1:2). В целом в феврале лидер атак парижан пропустил четыре матча из-за травмы и восстановления.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт из-за болезни
38-летний Дима Билан сообщил о переносе концерта в Кирове на 23 марта. У певца возникли проблемы со здоровьем.
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Гаджеты
До старта продаж Samsung улучшила 108-мегапиксельную камеру Galaxy S20 Ultra
Еще до начала розничных продаж смартфона Galaxy S20 Ultra компания Samsung Electronics запустила распространение первого обновления прошивки для него.
Происшествия
Родителей пропавшей Екатерины Левченко вызвали в Следственный комитет
Девятнадцатилетняя Екатерина Левченко пропала первого апреля 2017-ого года.
Политика
В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе
Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, разведение сил конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения уже было согласовано на уровне помощников президентов, однако на саммите украинский лидер отказался от этого, настояв на том, что разведение должно состояться только на трех новых участках.
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Происшествия
Следствие засекретило личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении Boeing 17 июля 2014 года в районе Донбасса, останутся в тайне, сообщила голландская телевизионная программа Nieuwsuur.
Армия и оружие
На Украине оценили военную мощь России в Крыму
«По состоянию на сегодня ситуация с безопасностью в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению, к сожалению, нет», — констатировал он, оценивая военную мощь России в районе Крыма.
Политика
Украина созывает встречу глав МИД «нормандской четверки»
Для подготовки нового саммита на уровне глав государств Украина планирует созвать глав МИД «нормандской четверки».
Биатлон
Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону
Здоровье
Минздрав Украины обнародовал два мультфильма о коронавирусе
Министерство здравоохранения Украины обнародовало два коротких мультфильма, длительностью около минуты, в которых рассказывает о том, что такое коронавирус и о мерах, помогающих снизить вероятность заболевания.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова удивила публику перекроенным лицом
Правда теперь поклонников не столько смущает ее необычный внешний вид - прическа, одежда, макияж, сколько лицо, измененное бесчисленными операциями и уколами красоты.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Американский производитель вертолетов Bell разместил в ютуб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
Происшествия
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за вибрации двигателя
Самолет SSJ-100, запросивший экстренную посадку после вылета в Пермь из-за вибрации двигателя, благополучно приземлился в Шереметьево.