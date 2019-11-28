Политика
Piter.tvУкраина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе
На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной служба страны.
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с чего всё началось
«Сегодня, 28 ноября, вступает в силу порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.RT на русском03:56
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