с чего всё началось

На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной служба страны.

Политика Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.

Общество Правительство ввело новые льготы для жителей села Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов.

Здоровье Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.

Общество Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.

Наука Противовирусное лекарство сделало вирус гриппа устойчивее Японские ученые обнаружили, что под действием недавно появившегося противовирусного препарата балоксавира вирус гриппа приобретает новую мутацию.

Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).

Политика Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке Самолет с министром обороны России Сергеем Шойгу на борту не смог приземлиться в столице Киргизии из-за сильного тумана, пишет Life.ru.

Кино «Холодное сердце» поделится новогодним настроением Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит "Холодное сердце 2".

Общество В Минпросвещения одобрили новые стандарты образования Совет Министерства просвещения РФ одобрил обновленные стандарты общего образования - ключевой документ, на который ориентируются все школы и педагоги страны, сообщает в четверг ТАСС.