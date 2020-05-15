с чего всё началось

Целью такого шага является, прежде всего, демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути — никаких послаблений не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев.

Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина

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