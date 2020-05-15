Политика
ВедомостиУкраина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Целью такого шага является, прежде всего, демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути — никаких послаблений не будет.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРЕН ТВ 17:13
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ (.pdf) о введении санкций в отношении ряда музеев, общественных, научных и образовательных организаций России.Коммерсантъвчера в 15:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Политика
Экс-депутат Рады нашла угрозу в российских йогуртах
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что йогурты с российскими названиями на этикетках представляют угрозу "подсознанию" украинских детей.
Газета.Ru 17:51
Общество
У больницы №122 на проспекте Культуры заметили очередь из 35 «скорых»
Вечером 16 мая у клинической больницы №122 имени Соколова на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге заметили очередь из карет «скорой помощи».
Gazeta.SPb 16:11
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
Общество
Власти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ «Мега Парнас»
Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу.
ТАСС 13:47
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
Футбол
Президент УЕФА заявил о готовности провести Евро-2020 в восьми городах
Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал информацию о том, что некоторые города могут быть не готовы к проведению чемпионата Европы по футболу.
LiveSport.ru 08:16
Здоровье
12 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
14 мая в Амурской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, пять - в Шимановске, по одному - в Тынде, Белогорске, Свободном и Прогрессе.
Телепорт 14 мая в 03:12
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
Футбол
Премьер-министр Италии разрешил командные тренировки с 18 мая
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что футбольные команды могут проводить командные тренировки с 18 мая.
Газета.Ru 15:51
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16:23
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU 14 мая в 04:58
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 16:52
Футбол
Месси с нетерпением ждет возобновления чемпионата Испании
МИР 24 вчера в 08:56
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv 10:41
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Кино
Дакота Джонсон присоединится к Крису Пайну в триллере Оливии Уайлд
News.ru 14 мая в 09:19
Здоровье
У 66 пациентов онкодиспансера в Чите выявили коронавирус
В краевом онкологическом диспансере в Чите ввели карантинные ограничения после того, как COVID-19 был обнаружен у 66 пациентов, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.
Русская Планета 05:26
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Политика
Минфин США вновь попросил американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США попросило федеральный суд столичного округа Колумбия прекратить рассмотрение иска российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства.
ТАСС 15:23
Политика
Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар
Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году.
REGNUM 17:53
Здоровье
В Перми могут вновь ужесточить режим самоизоляции
Как сообщает издание «КОМЕРСАНТЪ» со ссылкой на пресс-службу Пермского края, если количество новых случаев COVID-19 продолжит расти, власти региона будут вынуждены ужесточить режим самоизоляции.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Политика
Пашинян оспорил формулировку о поэтапном решении карабахского конфликта
Разговоры о поэтапном плане урегулирования карабахского конфликта не учитывают заявления представителя США, которое делает такую формулировку не действительной, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян 16 мая на пресс-конференции в режиме онлайн, сообщает News.am.
ИА Красная Весна 16:47
Происшествия
В Ростовской области скончались трое пациентов с коронавирусом
Ростов-на-Дону, 16 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с подтверждённым SARS-CoV-2.
REGNUM 04:02
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру 13 мая в 16:24
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Общество
Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок
Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.
РИА Новости 12:34
Происшествия
Все партии аппаратов ИВЛ уральского завода проверили после пожаров
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что АО «Уральский приборостроительный завод» проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
RT на русском вчера в 10:38