Политика

РБКРБКУкраина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Указ опубликован на сайте офиса президента.
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Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

РБК14:28

Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ

RT на русском14:04

Эрмитаж и Русское географическое общество попали под санкции Украины

ЗакC.Ру13:54
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Inc-news.ru вчера в 14:33
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Политика

В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
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Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Здоровье

Власти пригрозили снова ужесточить режим самоизоляции в Пермском крае

В Пермском крае выявлено 50 новых заболевших коронавирусом.
Business Class (Пермь) 04:47
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Политика

Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин

Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.
Газета.Ru вчера в 23:39
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
2,4K
Футбол

РПЛ представила календарь оставшихся матчей этого сезона

Российская премьер-лига представила сегодня структуру календаря возобновляемого сезона, сообщается на сайте лиги.
Татар-информ 07:14
Политика

Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei

Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM 09:20
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Транспорт

Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
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Шоу-бизнес

Каменских и Потап выпустили романтичный клип

Украинская певица Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом выпустила музыкальный клип.
Телеканал 360° 06:27
Здоровье

В Екатеринбурге 58 пациентов с коронавирусом лечатся вне больниц

В Свердловской области 58 пациентов, у которых диагностирован коронавирус, лечатся вне больничных стационаров.
Политсовет 06:04
6
Политика

Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 12:32
1
Общество

Роскачество нашло в пельменях сальмонеллу и кишечную палочку

В пельменях марок «Белорусские», «Ложкарев», «Цезарь», «Бульмени», «Останкинские традиционные пельмени», «Стародворье» и «Сибирская коллекция» нашли кишечную палочку, а в последних обнаружили еще и сальмонеллу.
Татар-информ 02:58
1K
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
421
Политика

Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
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Происшествия

В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства

В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 09:47
5
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
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Армия и оружие

Иранские военные скрестили американскую гаубицу с советской БМП-1

В издании отметили, что САУ являет собой гибрид советской БМП-1 и американской гаубицы М109.
Военное дело 04:00
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Экономика

ЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул

Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы.
РБК 11:12
26
Общество

Туроператоры России начали аннулировать июньские заграничные туры

Российские туроператоры на фоне эпидемиологической ситуации начали аннулировать заграничные туры с вылетом в июне.
Известия 13:45
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Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
106
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
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Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
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Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Политика

Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу

Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
РИА Новости 00:06
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Гаджеты

Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10

Начиная с обновленной версии Windows 10 (2004), Microsoft перестал предлагать 32-битный вариант этой операционной системы OEM-производителям, Обновления для 32-разрядной версии все еще будут выходить, но вот на новых компьютерах она устанавливаться не будет.
ИА Красная Весна вчера в 06:08
13
Игры

Стала известна дата релиза Crusader Kings III

Разработчики Crusader Kings III поделились подробностями об игре и назвали дату релиза.
CyberSport.ru вчера в 17:43
Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Эрмитаж
Музей
Музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, расположенный в городе Санкт-Петербург. Второй по величине художественный музей в мире. Главный музейный комплекс включает в себя шесть связанных между собой зданий - Зимний дворец, Запасной дом Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. В них открыты для посещения 365 залов. Также в распоряжении музея находятся Главный штаб, Музей Императорского фарфорового завода, реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» и Меншиковский дворец.
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