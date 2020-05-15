Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Указ опубликован на сайте офиса президента.

Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

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