Власти Украины ввели санкции в отношении ряда российских музеев и вузов, включая Эрмитаж и МГУ имени М.В.Ломоносова. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, передает РБК.

Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа

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