На Украине вводятся ограничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) границ с ДНР и ЛНР. Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования, — говорится в сообщении пресс-центра штаба украинских военных.

Украина вводит ограничения на границе с ДНР и ЛНР из-за коронавируса

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