Политика
РИА НовостиУкраина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России. Уточняется, что это не коснется антрацитового и коксового угля. Решение принято на заседании правительства, трансляцию которого вели украинские телеканалы.
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Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года.
Финансы
Курс доллара на Московской бирже достиг 80 рублей
Аналитики американского банка Goldman Sachs не исключают, что во втором квартале этого года нефть Brent подешевеет до 20 долларов за баррель.
Политика
Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Общество
Пожилых москвичей просят воздержаться от посещения многолюдных мест
Пожилых москвичей просят временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, кафе, театры и стадионы.
Происшествия
На юге Москвы начались подготовительные работы для строительства Юго-Восточной хорды
Накануне в зоне будущего строительства уже произошел конфликт активистов и полицейских.
Политика
Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось»
В ситуации с распространением коронавируса нельзя надеяться на «русский авось», а нужно быть максимально ответственными и дисциплинированными, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Крым.
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Общество
Россия вводит ограничения на полёты в Британию, США и ОАЭ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ.
Общество
Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Черногория разрешила вывезти россиян на родину
Ранее в МИД Черногории заявили, что активно сотрудничают с коллегами из России по проблеме возвращения граждан РФ в Москву, и черногорцев в Подгорицу.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $27 за баррель
Сегодня в ходе торгов на Лондонской бирже цена на нефть марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель впервые с 2003 года.
Общество
Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса
Пандемия вируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.
Политика
В Швеции сравнили Украину с фашистами из-за водной блокады Крыма
6 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал закончить спекуляции и домыслы по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Общество
В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек
Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал милое видео с подросшими детьми
Воспользовавшись незапланированным отпуском, Сергей Лазарев все свое свободное время посвящает детям.