Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России. Уточняется, что это не коснется антрацитового и коксового угля. Решение принято на заседании правительства, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

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