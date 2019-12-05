Глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление помощника президента Украины Андрея Ермака, что украинская сторона предлагает сменить представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик на переговорах в Минске. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

В ДНР ответили на призыв Киева сменить представителей в Минске

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