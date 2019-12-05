Политика

Ruposters.ruRuposters.ruУкраина выдвигает новые условия для переговоров с ДНР и ЛНР

Власти Украины заявили, что у них появились новые условия для начала переговоров с представителями самопровозглашенных республик Донбасса в Минске. Киев расскажет об этом детальнее на встрече в "нормандском формате" 9 декабря.
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